Juan Daniel Oviedo: “Siento envidia de quienes no están en ninguna de las consultas”

A lo que Vinimos sigue recorriendo el país junto a los candidatos presidenciales que esperan convencer a los electores con sus propuestas. Esta vez el turno fue para Barranquilla.

Allí, el precandidato que medirá su pulso en la Gran Consulta por Colombia, Juan Daniel Oviedo, respondió a algunas de las inquietudes de los barranquilleros, sobre todo de aquellos golpeados por la extorsión.

¿Qué hacer en contra de la extorsión que azota a los comerciantes?

En la calle se paga por trabajar y en política funciona igual. Aquí la extorsión afecta l 52,3% de los comerciantes y personas en la informalidad. Por eso, uno de elementos más importantes de nuestra estrategia de seguridad es priorizar el delito extorsivo y tener un canal de contacto con estos actores informales, que son el 56,7% en todo el país, para que a través de la tecnología y el acceso a créditos podamos darles la oportunidad de tener crédito lejos del gota a gota.

¿Cómo combatir esa zozobra de la gente por los grupos criminales?

Lo primero es lograr que la extorsión sea un delito en el cual la denuncia haga sentir protegidos a los comerciantes. Lamentablemente, cuando uno es víctima de extorsión tiende a no denunciar porque se siente torpe.

Necesitamos que la capacidad de recepción de estas denuncias entienda que tiene que atenderlas adecuadamente para que haya investigaciones efectivas que nos permitan identificar a quienes lideran esas cadenas.

¿Cuál sería su plan para acabar con la extorsión desde las cárceles?

Esto es un fenómeno urbano y tenemos que diferenciar la extorsión urbana de la rural. La extorsión urbana es un delito que vamos a priorizar dentro de nuestra estrategia de seguridad ciudadana con herramientas de atención de denuncias y una interoperabilidad entre los sistemas de información.

Lo grave es que hoy la criminalidad está generando la inseguridad, la extorsión, el hurto y la violencia intrafamiliar, no tiene fines políticos sino un negocio.

¿Cómo proteger a los trabajadores informales?

En Barranquilla, la informalidad corresponde al 52,3%, es decir, que por dos personas que trabajan hay una que lo hace en la informalidad. La propuesta que tenemos es que la informalidad ya no puede ser un fenómeno abstracto, es una realidad que enfrentan más de 12 millones en Colombia, por eso hay que gobernar la informalidad.

Lo que queremos es llegar a gestionarlo usando la tecnología. Si tuviéramos una billetera virtual única podríamos saber qué venden, cuánto y a cuáles costos, para conocer su rentabilidad y permitirles créditos no tan costosos.

¿Cómo le va a un rolo en Barranquilla?

He sentido una acogida importante. Es la tercera vez que hacemos proselitismo aquí y nos ha permitido lograr que nuestra lista al Senado esté encabezada por una mujer barranquillera que busca la protección de la niñez y prevención de la violencia sexual.

¿Cuál es su propuesta contra la violencia que se vive en otras regiones como Cauca o el Catatumbo?

El enfoque debe ser distinto. Estuve 15 días sin seguridad en Cauca, Nariño y Putumayo y allá la gente dice que le preocupa que las disidencias y el ELN son como la policía rural.

Aquí lo que debemos entender es que el gran fracaso de la paz total es que hoy la fuerza pública es uno de los grupos armados que existen y que pueden ejercer control territorial en el país.

El Catatumbo y el Cauca deben ser una prioridad para hacer presencia con la fuerza pública.