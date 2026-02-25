¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación

El uso de los enjuagues bucales se ha convertido en una de las prácticas más comunes dentro de las rutinas de aseo por parte de millones de personas, quienes buscan principalmente sentir mayor frescura, reducir la placa y mejorar la salud de las encías.

Sin embargo, ha crecido la preocupación sobre la seguridad que otorgan ciertos enjuagues bucales, pues, según expertos, estos pueden contribuir al cuidado diario si posee un enfoque personalizado.

¿Cuáles son los mejores enjuagues bucales para usar?

Según una investigación, publicada por la Universidad de Amsterdam, los beneficios de estos productos han sido seriamente debatidos principalmente por el uso de distintos elementos como el alcohol y la clorhexidina. El investigador Van Swaaij estudió la composición de diferentes tipos de enjuagues bucales, su eficacia en los pacientes, el uso que se les da y la importancia para esta práctica de aseo.

Pese a que investigaciones han comprobado que el uso de alcohol en estos productos es seguro, el estudio quiso hacer énfasis en la eficacia de esta sustancia en los enjuagues. Por esto, dentro de los resultados se demostró que estos productos con alcohol o aceites esenciales tienen mayor eficacia para reducir la acumulación de placa que las versiones sin alcohol.

“Cuando se usan enjuagues bucales además del cepillado, las diferencias entre los productos con alcohol y los sin alcohol desaparecen. Por lo tanto, cuando se usan además del cepillado, la presencia de alcohol en el tipo de enjuague bucal apenas influye”, explicó Swaaij.

No obstante, algunos de los participantes en la investigación prefirieron el uso de estos productos sin alcohol. Esto a partir de que varios manifestaron sentir mayor sensibilidad a los enjuagues que contienen una combinación de esta sustancia y otros aceites esenciales.

¿Hay relación de los enjuagues con la presión arterial?

Otra de las hipótesis que se estudiaron fue la de un posible impacto de la clorhexidina sobre la presión arterial ya que se ha especulado una posible relación entre este compuesto y las bacterias orales que intervienen en la regulación de esta fuerza.

Por esto, los investigadores concluyeron que, en la práctica, se considera insignificante el efecto de los enjuagues sobre la presión arterial.

“Los cambios medidos fueron mínimos, no significativos, e incluso tan pequeños que caen dentro del margen de error de una medición de la presión arterial y no son clínicamente relevantes", concluyó el estudio.