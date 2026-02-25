Abogado de Maduro mencionó que restricciones de EE. UU. impiden cubrir honorarios legales

Un nuevo inconveniente judicial presenta Nicolás Maduro en Estados Unidos. Su abogado, Barry Pollack, aseguró ante el tribunal federal de Nueva York que, si el gobierno estadounidense no flexibiliza las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), su cliente no podrá cubrir los honorarios legales necesarios para su representación.

El planteamiento quedó consignado en una carta enviada al magistrado Alvin Hellerstein, quien supervisa el proceso. Allí, la defensa explicó que las sanciones económicas vigentes impiden que se transfieran recursos desde Venezuela para sufragar los costos del equipo jurídico.

Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas, en un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses. Desde entonces, el caso ha generado repercusiones diplomáticas y jurídicas de alto nivel.

Sanciones OFAC y pago de la defensa de Nicolás Maduro

De acuerdo con el escrito presentado por Pollack, el 7 de enero de 2026 los abogados de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, solicitaron licencias específicas ante la OFAC.

El objetivo era claro: obtener autorización formal para ejercer la defensa y recibir pagos provenientes del Gobierno venezolano, que según la práctica institucional asume los gastos del jefe de Estado y la primera dama.

Dos días después, el 9 de enero, la OFAC concedió las licencias requeridas. Sin embargo, la defensa sostiene que horas más tarde la entidad modificó de manera unilateral la autorización correspondiente a Maduro, excluyendo la posibilidad de aceptar fondos oficiales destinados a cubrir los costos legales. En contraste, la licencia otorgada a Flores no habría sufrido cambios.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros es la dependencia del Departamento del Tesoro encargada de aplicar sanciones financieras contra individuos y gobiernos señalados por Washington.

En el caso de Maduro, estas medidas incluyen congelación de activos, bloqueo de cuentas y prohibición de transacciones con personas o entidades estadounidenses.

Según el abogado, esta restricción concreta afecta la capacidad del acusado para contratar y mantener a su equipo de defensa, lo que a su juicio podría impactar su derecho a una representación adecuada dentro del sistema judicial estadounidense.

Debate jurídico por las sanciones OFAC en el proceso contra Maduro

El equipo legal indicó que ha solicitado a la OFAC restablecer la licencia original que permitía recibir pagos para cubrir los honorarios. Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre una decisión definitiva en ese sentido.

Si bien las sanciones buscan restringir el acceso a recursos financieros, la defensa argumenta que estas no deberían obstaculizar el ejercicio del derecho a la defensa.

En los próximos días, el tribunal deberá evaluar el alcance de esta controversia. De mantenerse las restricciones actuales, la defensa podría pedir una intervención judicial para garantizar los mecanismos de pago necesarios.