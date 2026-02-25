¿Cómo puedo consultar mi puesto de votación para las elecciones de Congreso y consultas?

El próximo 8 de marzo los colombianos podrán salir a votar para elegir el nuevo Congreso de la República y, si así lo desean, solicitar la tarjeta electoral de las consultas presidenciales que encontrarán en un mismo tarjetón.

Sólo podrán votar por una de las tres consultas que se presentaron para esas elecciones.

Las urnas de votación estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. La Registraduría informó que cumplida la hora de cierre, sólo podrán votar las personas que le hayan entregado su cédula a los jurados de votación.

¿Cómo consultar mi puesto de votación?

Los ciudadanos podrán consultar en donde está ubicado su puesto de votación y la mesa que les correspondió, solo ingresando a la página de la Registraduría Nacional.

1. Desde cualquier dispositivo móvil, la persona deberá ingresar a www.registraduria.gov.co

2. Deberá seleccionar el botón ‘elecciones’

3. Allí podrá seleccionar la opción ‘consultar puesto de votación’

4. El link lo redirigirá a una sección en donde deberá diligenciar su número de cédula e inmediatamente le saldrá el departamento, la ciudad, la localidad, la zona, el puesto y la mesa de votación en la que podrá votar.

RELACIONADO Registraduría presenta un chat de WhatsApp que responderá las dudas de los votantes en elecciones

¿Cuántas personas pueden votar en Colombia?

Según el último consolidado de la Registraduría, en Colombia hay 41.287.084 personas habilitadas para votar en estas elecciones: 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres.

Los colombianos podrán votar en 125.259 mesas que estarán habilitadas y distribuidas en 13.746 puestos de votación: 6.011 mesas serán instaladas en zonas urbanas y 7.482 en área rural.

En los territorios en donde se votan exclusivamente las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) que fueron pactadas en el acuerdo de paz, están habilitadas para ejercer su derecho al voto 1.438.986 personas que tendrán dispuestas 5.042 mesas.

En el caso de los colombianos que residen en el exterior, la autoridad electoral ha dispuesto 1.945 mesas que estarán distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

En el caso de las votaciones fuera de Colombia, es necesario recordar que los connacionales podrán votar desde el 2 hasta el 8 de marzo desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. cada día.