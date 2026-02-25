CANAL RCN
Hotelería con impacto social: empresa bogotana emplea madres cabeza de hogar

Hotel en Bogotá impulsa empleo para madres cabeza de hogar y población vulnerable, con un modelo de hospitalidad basado en inclusión, sostenibilidad y experiencia del viajero.

American Visa
Foto: Cortesía

febrero 25 de 2026
04:03 p. m.
La hospitalidad también puede ser una herramienta de transformación social. Bajo esa premisa, American Visa llegará a la Vitrina Turística de ANATO 2026 con un modelo que pone en el centro a las personas, el empleo digno y la experiencia integral del viajero.

La compañía, fundada por Julio Jiménez, quien pasó de ser taxista a empresario, ha construido una cultura organizacional enfocada en abrir oportunidades laborales a mujeres madres cabeza de hogar, trabajadores empíricos y personas de estratos socioeconómicos bajos. Más que una estrategia de negocio, se trata de una visión que busca generar crecimiento con impacto humano.

Del 25 al 27 de febrero, en Corferias, la empresa presentará su propuesta ante agencias, operadores turísticos y empresarios del sector.

Un modelo de hospitalidad con enfoque social

Desde American Visa aseguran que el capital humano es su mayor fortaleza. La capacitación constante, el acompañamiento cercano y la generación de oportunidades reales hacen parte del día a día de la organización, lo que se refleja en una atención marcada por la calidez y el servicio genuino.

“La evolución debe girar en torno a lo que el usuario significa y no tanto hacia donde van las modas tecnológicas”, ha señalado Jiménez, al explicar por qué la experiencia del huésped y el bienestar del equipo son pilares del proyecto.

Este enfoque se traduce en estadías pensadas para viajeros de negocios, turistas y familias, con espacios funcionales, ubicaciones estratégicas y servicios diseñados para facilitar cada etapa del viaje.

Movilidad sostenible y experiencias personalizadas
Uno de los diferenciales del modelo es su servicio de transporte con vehículos eléctricos, que recoge a los pasajeros directamente en el aeropuerto y los traslada a su destino con monitoreo permanente y protocolos de seguridad. A esto se suman recorridos personalizados por Bogotá y la sabana, que integran cultura, historia, gastronomía y naturaleza.

La propuesta se complementa con una oferta gastronómica disponible las 24 horas y espacios pensados para encuentros sociales y eventos.

Con su participación en ANATO 2026, American Visa busca visibilizar una forma distinta de entender la hotelería: una donde la innovación convive con la sostenibilidad y el impacto social, y donde el turismo también puede convertirse en una puerta de entrada a la dignidad laboral y al desarrollo de comunidades.

