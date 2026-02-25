CANAL RCN
Deportes

Desorden y enfrentamientos entre hinchas de Atlético Nacional en El Campín ante Santa Fe: video

Hinchas de Atlético Nacional protagonizaron una vez más desorden y enfrentamientos entre ellos mismos.

hinchas atletico nacional desorden el campin ante santa fe
Foto: Atlético Nacional- X @Anajul

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:09 p. m.
Momentos de tensión y desorden se vivieron en el estadio El Campín previo al juego entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, correspondiente a la jornada 5 de la Liga BetPlay.

Varios hinchas de Atlético Nacional protagonizaron desórdenes en las tribunas que obligaron a la intervención de la fuerza pública.

Declaraciones de Sebastián Villa tras agredir a Santiago Arias en Argentina
RELACIONADO

Declaraciones de Sebastián Villa tras agredir a Santiago Arias en Argentina

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un grupo de aficionados de Nacional se desplazó desde la tribuna oriental hacia la lateral norte, cruzando esta zona del estadio y exponiéndose a una posible caída desde altura.

La situación escaló rápidamente y fue necesaria la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para contener el paso de hinchas entre graderías y evitar enfrentamientos o accidentes.

Desorden de hinchas de Atlético Nacional ante Santa Fe

Varios hinchas de Atlético Nacional se enfrentaron entre ellos mismos en la tribuna, protagonizando intercambios de golpes y empujones que aumentaron el pánico en el sector.

Algunos aficionados, al verse rodeados por la riña, optaron por saltar desde la gradería hacia zonas más bajas para evitar ser alcanzados por los agresores, exponiéndose a posibles lesiones.

La escena fue de caos total: puños, patadas, gritos y personas intentando apartarse mientras otros intentaron contener la pelea.

En redes sociales, varios usuarios cuestionaron los controles de ingreso y la logística del evento. Comentarios como “¿para eso es que los dejan entrar?” o “ya sabían lo que podía pasar” se multiplicaron tras la viralización de los videos.

Colombia vs. Portugal: un impacto nunca antes visto, según la FIFA
RELACIONADO

Colombia vs. Portugal: un impacto nunca antes visto, según la FIFA

 

Santa Fe y Nacional: partido clave en la Liga BetPlay

Más allá de los incidentes en las tribunas, el encuentro tiene implicaciones deportivas importantes. Santa Fe llegó al compromiso con 10 puntos en ocho partidos y, de mantener la ventaja, se metería en zona de clasificación. El equipo bogotano venía motivado tras vencer 2-1 a Junior en El Campín en la fecha anterior.

Por su parte, Atlético Nacional ocupa la quinta posición con 12 unidades. Una victoria le permitiría escalar al segundo lugar de la tabla, consolidándose en la parte alta del campeonato.

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial
RELACIONADO

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial

El llamado ahora recae en las autoridades distritales y en los clubes para reforzar medidas de seguridad y evitar que situaciones similares empañen el espectáculo deportivo en Bogotá.

