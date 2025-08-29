CANAL RCN
Colombia

Ladrones entraron a droguería en el norte de Bogotá y cometieron violento robo

Hace pocos días, había ocurrido otro robo, pero este fue en un bar.

Robo en Bogotá.
Robo en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
03:00 p. m.
En las últimas horas, volvió a ocurrir un atraco violento en el norte de la capital. Esta vez, en la carrera 15 con calle 108, donde queda una droguería.

Pasadas las 8:00 p.m. del miércoles 27 de agosto, se supo que cuatro ladrones entraron a un reconocido bar y robaron a los clientes. El hecho se presentó sobre la calle 127, donde queda una sede del Mono Bandido.

Robo reciente en El Mono Bandido

El reporte de la Policía señaló que los criminales llegaron en dos motocicletas de alto cilindraje. En cuestión de minutos y utilizando armas, le robaron celulares y otros objetos a los clientes.

Hoy, viernes 29 de agosto, volvió a presentarse un robo en el norte de la capital. El crimen ocurrió en horas de la mañana en un establecimiento de Colsubsidio.

Nuevo robo ocurrió en droguería de Colsubsidio

El coronel Ricardo Cháves, comandante de la estación de Usaquén, señaló que ladrones intimidaron a la persona que estaba encargada de atender a los clientes.

Luego de utilizar las llaves para abrir la vitrina, los criminales robaron productos dermatológicos y emprendieron la huida. Las autoridades se encuentran investigando para poder individualizarlos.

La Secretaría de Seguridad tiene dispuesto el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, herramienta que muestra la cantidad de crímenes que se cometen en la ciudad, partiendo de los registros de la Policía.

Con corte al 31 de julio, las cifras indican que hubo 5.030 hurtos a comercio. Hasta el momento, el mes con más casos ha sido enero (887), mientras que el menor fue julio con 479 casos.

Las diez localidades con mayor cantidad de hurtos a comercios fueron: Suba (572), Usaquén (463), Kennedy (438), Engativá (425), Chapinero (412), Teusaquillo (323), Puente Aranda (314), Fontibón (308), Barrios Unidos (229) y San Cristóbal (176).

