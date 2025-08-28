CANAL RCN
Colombia

Violento atraco en famoso bar de Bogotá: cuatro ladrones en moto se llevaron todo

El crimen se presentó en la noche. Las autoridades están investigando.

Ladrones en moto.
Ladrones en moto. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
01:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ocurrió un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. Los delincuentes llegaron a un concurrido lugar y robaron a los clientes.

Capturan a ladrón que estuvo implicado en violento robo de una patineta en Bogotá
RELACIONADO

Capturan a ladrón que estuvo implicado en violento robo de una patineta en Bogotá

El crimen ocurrió en El Mono Bandido, reconocido bar ubicado en la localidad de Usaquén. La Policía informó que el robo se presentó el miércoles 27 de agosto a las 8:20 p.m.

Cuatro ladrones en moto robaron celulares y otros objetos

Cuatro personas llegaron en dos motocicletas de alto cilindraje al lugar e intimidaron a los clientes que estaban cerca a la entrada. Los ladrones utilizaron un arma de fuego y se robaron objetos de valor, principalmente celulares.

El coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Policía de la localidad, informó que las pesquisas avanzan para dar con el paradero de los ladrones y capturarlos.

Cabe mencionar que El Mono Bandido tiene varias sedes. Pues bien, en la de la calle 127 con carrera 19 fue donde ocurrió el violento robo. El bar tiene otros puntos en Chapinero y el Parque de la 93, entre otros.

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía Nacional indica que, tomando en cuenta el periodo enero – julio; se cometieron 5.030 casos de hurto a comercio.

¿Cuántos robos ocurren en Bogotá?

Durante los mismos meses de 2024, se habían presentado 6.960 hechos. Por lo tanto, este año hubo una reducción del 27.7% representada en 1.930 casos. De igual forma, así fue el comportamiento de las localidades (exceptuando Teusaquillo), con registros inferiores a los del año pasado.

Colombianos con fachada de empresarios lavaban dinero de millonarios robos en EE. UU.: FBI los rastreó hasta Bogotá
RELACIONADO

Colombianos con fachada de empresarios lavaban dinero de millonarios robos en EE. UU.: FBI los rastreó hasta Bogotá

El hurto a personas se mantuvo relativamente igual. Este año (hasta el 31 de julio) se reportaron 75.520 crímenes de esta índole. Un año atrás, el balance era de 75.454, por lo que la diferencia no ha sido significativa.

Fueron más las localidades con incrementos que con reducciones. Los hurtos a personas aumentaron en Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

Manifestaciones en la Universidad Nacional paralizan Transmilenio: así esta la movilidad en Bogotá

Secuestro en Colombia

Militares secuestrados en Guaviare no estarían recibiendo alimentados

Cundinamarca

¿Quién es la persona que está cerca de Valeria Afanador en el video de su desaparición?

Otras Noticias

Aida Victoria Merlano

¿La pareja de Aida Victoria Merlano le habría sido infiel? Surgieron nuevos rumores

Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos, hizo un comentario que los internautas relacionaron con Aida Victoria. ¿Cuál fue?

Secretaria de Movilidad

¿Lo pueden multar por vidrios polarizados? Esto dice la ley en Colombia

Las multas por vidrios polarizados en Colombia generan dudas entre conductores, pero la ley establece un requisito clave que pocos conocen.

Champions League

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen sus rivales en Champions League: habrá duelos de infarto

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

Ecuador

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo