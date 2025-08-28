Violento atraco en famoso bar de Bogotá: cuatro ladrones en moto se llevaron todo

Ocurrió un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. Los delincuentes llegaron a un concurrido lugar y robaron a los clientes.

El crimen ocurrió en El Mono Bandido, reconocido bar ubicado en la localidad de Usaquén. La Policía informó que el robo se presentó el miércoles 27 de agosto a las 8:20 p.m.

Cuatro ladrones en moto robaron celulares y otros objetos

Cuatro personas llegaron en dos motocicletas de alto cilindraje al lugar e intimidaron a los clientes que estaban cerca a la entrada. Los ladrones utilizaron un arma de fuego y se robaron objetos de valor, principalmente celulares.

El coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Policía de la localidad, informó que las pesquisas avanzan para dar con el paradero de los ladrones y capturarlos.

Cabe mencionar que El Mono Bandido tiene varias sedes. Pues bien, en la de la calle 127 con carrera 19 fue donde ocurrió el violento robo. El bar tiene otros puntos en Chapinero y el Parque de la 93, entre otros.

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía Nacional indica que, tomando en cuenta el periodo enero – julio; se cometieron 5.030 casos de hurto a comercio.

¿Cuántos robos ocurren en Bogotá?

Durante los mismos meses de 2024, se habían presentado 6.960 hechos. Por lo tanto, este año hubo una reducción del 27.7% representada en 1.930 casos. De igual forma, así fue el comportamiento de las localidades (exceptuando Teusaquillo), con registros inferiores a los del año pasado.

El hurto a personas se mantuvo relativamente igual. Este año (hasta el 31 de julio) se reportaron 75.520 crímenes de esta índole. Un año atrás, el balance era de 75.454, por lo que la diferencia no ha sido significativa.

Fueron más las localidades con incrementos que con reducciones. Los hurtos a personas aumentaron en Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.