Respaldan al juez que dejó libres a miembros de ‘Los Relojeros’: “Han censurado la decisión”

Una noticia que generó eco se dio hace algunas semanas, cuando las autoridades capturaron a los miembros de ‘Los Rolex’, una banda que se dedicaba a robar relojes de alta gama en sitios exclusivos y concurridos de Bogotá y Medellín.

13 supuestos miembros de la banda (también conocida como ‘Los Relojeros’) fueron capturados. Durante las audiencias, la Fiscalía reveló varios videos obtenidos de las cámaras de seguridad que mostraban el modus operandi de la temida organización.

¿Por qué fueron dejados en libertad?

Mediante varias horas de grabación, se evidenció que estas personas acechaban a sus víctimas hasta despojarlas violentamente de sus relojes. Utilizando armas de fuego y a plena luz del día, los robaban.

Todo parecía indicar que les iban a imponer medida de aseguramiento; pero resultó lo contrario. El juez 74 penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, Omar Leonardo Beltrán Castillo, dejó en libertad a 9 de los 13 capturados. Tiempo después, otro juez dejó libre al décimo.

Para el juez, a estas personas no se les atribuyeron bien los roles en la banda y no representaban un peligro para la sociedad. En ese orden de ideas, aseguró que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel mientras avanza el proceso.

La Fiscalía no logró demostrar la acreditación de una inferencia razonable de autoría o participación en los delitos investigados.

Anunciaron investigación disciplinaria contra el juez

La decisión del juez Beltrán causó polémica en la opinión pública. El caso escaló a tal nivel que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció una investigación disciplinaria en su contra.

La Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia) emitió un comunicado y apoyó al juez.

“Han censurado la decisión que adoptó (…). Con ocasión de la labor ejercida seamos objeto de situaciones como las acá denunciadas que, además de afectarnos, inciden negativamente en el bienestar de nuestras familias”, expuso la corporación.