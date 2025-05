“La justicia nos falló”: esposa de ganadero asesinado en Córdoba

La masacre de tres ganaderos en Córdoba ha dejado a sus familias en busca de justicia y respuestas.

Angélica Sáez, esposa de una de las víctimas, Esteban Urueta González, compartió su dolorosa experiencia y frustración con el sistema judicial.

En una entrevista con este medio, Sáez describió a su esposo como una persona buena y un padre excepcional.

Doloroso testimonio: esposa de hombre asesinado en Córdoba pide justicia

“Es un tema bastante difícil y duro. Es demasiado triste porque mi esposo, aparte de todo, era una persona buena, yo me sentía respaldada. Era un excelente papá porque con mis hijos era una conexión única. Él como papá era una persona increíble y como ser humano (…) ahora mis niñitos preguntándome todos los días por su papá, que dónde está, que si no va a llegar, ¿cómo contarles que no va a llegar nunca? Entonces es una tragedia que prácticamente se revive diariamente”, aseguró la mujer.

El caso ha estado lleno de complicaciones judiciales. Sáenz denunció múltiples aplazamientos de audiencias, jueces que se declararon impedidos para aceptar el caso, y demoras en las respuestas del tribunal.

“Al inicio también había muchos aplazamientos en las audiencias. Luego los jueces se declararon impedidos para aceptar el caso y también el tribunal se demoró en responder. Entonces sabíamos que esto iba a pasar. Entonces la justicia ahí nos ha fallado. Fueron fallas del sistema judicial”, añadió.

Lo más alarmante para las familias afectadas es la posibilidad de que los presuntos responsables sean liberados en las próximas horas debido a tecnicismos legales. Esta situación ha llevado a Sáez a hacer un llamado urgente a las autoridades.

Grave masacre en Córdoba: responsables quedarían en libertad

“Pido que este hecho no quede impune. La verdad, lo que pasó fue una masacre. Fueron tres familias que quedamos prácticamente desprotegidas con niños de menores de edad. Pido que esto no quede así, que la justicia actúe, que no dilate nada y que estos criminales paguen”, indicó Angélica.

Este caso pone de manifiesto las deficiencias en el sistema de justicia colombiano y plantea serias preguntas sobre la protección de los derechos de las víctimas.