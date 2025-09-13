Pese a disputa por Isla Santa Rosa, Colombia y Perú se reúnen en Lima para garantizar la navegabilidad por el Amazonas

Perú y Colombia se comprometieron este viernes, tras una reunión de dos días en Lima, a desplegar condiciones de navegabilidad en el río Amazonas, donde se encuentra la isla Santa Rosa, que es el centro de una disputa fronteriza entre los países.

"Las delegaciones del Perú y Colombia destacaron su compromiso de desplegar esfuerzos conjuntos para preservar las condiciones de navegabilidad en el sector Atacuari-Leticia del río Amazonas, en beneficio de las poblaciones ribereñas de ambos países", indicó un comunicado conjunto difundido por sus cancillerías.

Sin embargo, el texto no menciona de manera directa el impasse reciente entre ambos países por la isla ubicada sobre el río Amazonas.

¿Qué otros temas se abordaron en la reunión?

Con el objetivo de fortalecer la integración fronteriza y garantizar la navegabilidad del río Amazonas, autoridades de Colombia y Perú estuvieron en conversaciones el jueves y viernes en la XIV Reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (Comperif), en Lima.

La Comperif se realizó en el ministerio de Relaciones Exteriores, con una agenda de diálogo sobre la revisión de la dinámica fluvial del río Amazonas y acciones para garantizar el acceso y navegabilidad del río, que promuevan la integración y la generación de oportunidades para las comunidades que viven en la frontera.

¿De dónde nace la disputa por la isla Sata Rosa?

Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre sus límites territoriales en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.

Lima considera que la pequeña isla de Santa Rosa, reclamada por Bogotá, surgió del descenso de las aguas del Amazonas como una prolongación de la isla Chinería perteneciente a Perú. Sostiene además que su población, de menos de 3.000 habitantes, es peruana y que la frontera entre ambos países quedó establecida en tratados internacionales desde hace un siglo.

Pero el Gobierno colombiano insiste en que la isla surgió con posterioridad a lo establecido y aún no ha sido asignada a ninguno de los dos países.