Colombia desconoce la soberanía de Perú sobre la Isla Santa Rosa

Durante la conmemoración por los 206 años de la Batalla de Boyacá, el presidente Petro se refirió al pleito con Perú por una isla sobre el río Amazonas.

agosto 07 de 2025
04:55 p. m.
Desde Leticia, en donde se llevó a cabo la conmemoración por los 206 años de la Batalla de Boyacá este jueves 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la disputa avivada con Perú por la soberanía de la Isla Santa Rosa.

El mandatario emitió una declaración de Estado en la que desconoce la soberanía de Perú sobre la isla, así como “a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

Petro reiteró que tanto la isla Santa Rosa, como las demás formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas tras la asignación bilateral de islas entre ambas repúblicas, no han sido asignadas al territorio de ninguno de los dos países.

Además, indicó que la ley peruana mediante la cual fue creado el distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral que viola el principio de primacía del derecho internacional, desconociendo los instrumentos jurídicos binacionales.

Esto, debido a que se incorpora una isla no asignada, estableciendo límites internacionales entre ambos Estados.

Colombia participará en la Comperif

De otro lado, en su declaración, el presidente calificó de “inaceptable” la solicitud de registro a las embarcaciones en Santa Rosa, por parte del gobierno peruano, agregando que esta medida viola el “espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas”, contemplado en el protocolo de Río de Janeiro de 1934.

Petro reiteró que Colombia está dispuesta a reactivar la comisión mixta permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana, para garantizar el cumplimiento del protocolo de Río de Janeiro.

Finalmente, manifestó que el país participará en la comisión mixta permanente Comperif, la cual tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre en Lima.

¿Por qué hay una disputa entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa?

La controversia territorial entre Colombia y Perú se despertó luego de que, a inicios de junio, el gobierno peruano promulgara una ley que crea el distrito Santa Rosa de Loreto, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, en la Amazonía.

El lío radica en que la isla Santa Rosa está ubicada en una zona fronteriza con Colombia y al ser relativamente nueva, no ha sido asignada como parte de ningún territorio.

No obstante, la isla, en la que habitan aproximadamente tres mil personas, tiene completo dominio de las autoridades peruanas. Debido a esto, el gobierno colombiano asegura que Perú violó el protocolo de Río de Janeiro.

