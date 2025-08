Colombia y Perú vuelven a protagonizar disputa por una isla: ¿De qué se trata?

A inicios de julio, el Gobierno de Perú promulgó la Ley de Creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto en la Provincia de Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto. Con esta decisión, la tensión volvió.

Con esta ley, se creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, el cual está ubicado en la zona fronteriza que conecta con Colombia y Brasil por el río Amazonas. Aproximadamente más de tres mil personas viven en este territorio.

Disputa comenzó el año pasado

El problema entre ambas naciones inició en julio del año pasado. En ese momento, el entonces director de Soberanía Territorial de la Cancillería, Diego Felipe Cadena, declaró que la isla de Santa Rosa no hace parte de Perú.

Durante un evento llevado a cabo en Leticia en ese momento, Yván Yovera se presentó como alcalde delegado de la isla de Santa Rosa, pero Cadena lo interrumpió y le dijo: “El régimen legal de la isla de Santa Rosa no está definido en los gobiernos de Colombia y Perú (…) Esa isla es una isla nueva, no asignada, ocupada irregularmente por el Perú. Es un tema que no está definido aún”.

Tras ello, el Congreso de Perú se pronunció al respecto, cuestionó lo mencionado por el funcionario y afirmó que Santa Rosa sí pertenece a Perú: “Rechaza categóricamente este tipo de afirmaciones”. También se convocó al encargado de Negocios en Colombia para hacerle entrega de una nota de protesta en la que recalcó la soberanía sobre la isla.

Cancillería se pronunció

El tema se mantuvo frío en los últimos meses, hasta la promulgación de la ley mencionada. El propio presidente Gustavo Petro indicó que “el gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro”. Santa Rosa surgió después de este acuerdo, es decir, luego de 1929.

“Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de Islas, y ha reiterado la posición de que la “Isla de Santa Rosa” no ha sido asignada al Perú”, sostuvo la Cancillería.

Colombia presentó notas de protestas para solicitar que se reactive la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo- Peruana – COMPERIF mientras se resuelve de qué país corresponde la soberanía.