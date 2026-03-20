Revelan detalles del accidente donde falleció Sonia Izquierdo, estudiante reportada como desaparecida

Este 19 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó una dura noticia para una familia en la ciudad: la joven estudiante de Derecho, Sonia Alejandra Izquierdo Rocha quien estaba reportada como desaparecida, había fallecido en medio de un accidente de tránsito.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho se presentó a la altura de la avenida NQS con Calle 80 en el barrio 12 de octubre, cuando la joven se movilizaba en sentido norte-sur cuando se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde hacía sus prácticas profesionales.

Detalles del accidente de Sonia Izquierdo

Izquierdo iba como parrillera en una moto, siendo pasajera en un servicio que pidió por medio de aplicaciones de transporte. Al parecer, habrían chocado con un vehículo particular y la víctima fatal salió disparada hacia un tractocamión, causándole la muerte en un aparatoso accidente.

La gravedad de las lesiones impidieron la identificación inicial de esta mujer, además, versiones preliminares indicaban que no portada documentos. Sin embargo, el teniente coronel Nelson Perdomo confirmó su fallecimiento dos días después. "La víctima figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación".

En el caso del conductor, de acuerdo a lo reportado por el periódico El Tiempo, resultó con lesiones en mano izquierda y rodilla izquierda, siendo trasladado la Clínica Alcalá, mientras que los conductores de los otros vehículos resultaron ilesos.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades apuntan a que el accidente fue provocado debido a que al parecer el conductor de la motocicleta habría perdido el control de su vehículo al manejar entre carros, una conducta cuestionada, pues las motos deben ocupar un carril completo según el Código Nacional de Tránsito.