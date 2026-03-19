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Joven reportada como desaparecida falleció en accidente en moto: había pedido servicio por aplicación

Sonia Alejandra Izquierdo Rocha murió en un siniestro vial en Bogotá; inicialmente fue registrada como no identificada mientras su familia la buscaba.

desaparecida en Bogotá
Foto: Unal

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
07:21 p. m.
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La estudiante de Derecho Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, de 24 años, fue encontrada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida en Bogotá.

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La joven no llegó a su lugar de prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que generó preocupación entre sus familiares, amigos y compañeros, quienes activaron una búsqueda durante varias horas.

Tras la difusión de su caso en redes sociales y canales institucionales, las autoridades confirmaron que la desaparición correspondía en realidad a un accidente de tránsito ocurrido el mismo día. La información oficial permitió establecer que la joven había fallecido en el lugar de los hechos, sin que inicialmente pudiera ser identificada.

Accidente en la NQS dejó a la joven sin vida

El siniestro vial se registró en la avenida NQS, a la altura del barrio 12 de Octubre, en Bogotá. En el accidente estuvieron involucrados un camión, otro vehículo y una motocicleta solicitada mediante aplicación, en la que Sonia Alejandra Izquierdo Rocha se movilizaba como parrillera.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el impacto fue de alta gravedad, lo que ocasionó la muerte inmediata de la joven. Debido a que no portaba documentos de identidad en el momento del accidente, su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal como persona no identificada, mientras paralelamente continuaba la búsqueda reportada por sus allegados.

La Policía confirmó los hechos mediante un comunicado oficial en el que precisó que el siniestro ocurrió el 17 de marzo y que la víctima, posteriormente identificada como Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación.

Búsqueda previa y confirmación de identidad

Antes de conocerse el desenlace, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habían compartido información sobre la desaparición de la joven, incluyendo su imagen, con el objetivo de facilitar su localización y alertar a la ciudadanía.

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La coincidencia entre el reporte de desaparición y el registro del accidente permitió a las autoridades establecer la identidad de la víctima horas después del siniestro. Este proceso fue clave para cerrar la búsqueda y notificar a la familia sobre lo ocurrido.

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