Revelan más detalles del accidente tras persecución de película en Bogotá donde hubo varios muertos

Los ladrones robaron a un hombre, quien los persiguió hasta protagonizar el accidente.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 16 de 2026
08:47 a. m.
Un intento de justicia por mano propia tras un robo terminó en tragedia en Bogotá, dejando tres personas muertas y varias heridas en un choque múltiple ocurrido sobre la carrera 68 con calle 72, localidad de Barrios Unidos.

El incidente ocurrió en un tramo de la avenida que se encuentra en construcción por obras de TransMilenio, con carriles estrechos que, según testigos, contribuyeron a la magnitud.

Cronología del hecho: del robo al accidente

Los hechos se registraron en la tarde del jueves 15 de enero cuando un hombre fue víctima de hurto a la salida de un restaurante en el barrio Las Ferias, donde delincuentes en motocicleta le quitaron una cadena y su celular.

La víctima decidió perseguir a los asaltantes en su camioneta, iniciando así la persecución que terminó a las 2:05 p.m. aproximadamente. Impactó la motocicleta de los delincuentes, provocando un choque múltiple que involucró a un vehículo particular donde viajaban dos adultos mayores.

Identidades de los fallecidos

El automóvil fue colisionado por la parte trasera y terminó estrellándose contra una volqueta.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Santiago Rodríguez y Clara Lucía León Bernal, los adultos mayores. Uno de los ladrones falleció cuando iba rumbo al Hospital San José.

Noticias RCN conoció la identidad del otro ladrón, quien portaba un revólver. Lo último que se supo es que está bajo supervisión médica y está en estado reservado crítico. Se llama Roberto Camargo Galvis y tendrá que responder ante la justicia.

Las autoridades recuperaron los elementos hurtados, incluyendo la cadena, el reloj, la billetera y otros objetos personales. Un dato revelador es que la motocicleta utilizada por los ladrones registra comparendos por cerca de 1.6 millones de pesos.

