Se acaban 30 años de espera: destraban obra en Bogotá que le quitará dolores de cabeza a millones

La obra mejorará la movilidad en el sur de Bogotá y municipios aledaños.

ALO Sur será una realidad.
ALO Sur será una realidad. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 16 de 2026
06:51 a. m.
En las últimas horas, se tomó una histórica decisión en una obra que podría cambiar la movilidad en Bogotá.

Este anuncio llevaba 30 años en vilo. Resulta que la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) le puso atención a la avenida longitudinal de occidente, conocida también como ALO Sur.

CAR modificó licencia ambiental de la ALO Sur

La movilidad es uno de los problemas que más aqueja a la ciudadanía. Cada día hay trancones en las principales vías, lo cual aumenta el tiempo de las personas para llegar a sus trabajos o retornar al hogar.

Es por eso que las obras resultan vitales para mejorar el estilo de vida. Hace 30 años, la ALO Sur se puso sobre la mesa, siendo un anhelo para despejar las vías. Sin embargo, aún no es una realidad.

La decisión entonces que tomó la CAR fue destrabar el proyecto al modificar la licencia ambiental, la cual había sido otorgada en 1999. En 2025, hubo un rifirrafe que siguió aplazando la puesta en marcha.

Después de modificar la licencia el 11 de julio, la sociedad ALO Sur interpuso un recurso de reposición, haciendo que el trámite tomara el rumbo de una etapa probatoria.

¿Qué es la ALO Sur?

Con la licencia lista, se deberán tener en cuenta cuatro lineamientos: la construcción de un nuevo eje vial de dos carriles, rehabilitar el corredor existente entre el puente del río Bogotá y la calle 13, implementar puentes vehiculares en Castilla, Magdalena y Alsacia, y establecer compensaciones ambientales (rehabilitación de más de 80 hectáreas, plantar árboles y sembrar retenedores de agua).

Es importante mencionar que la obra estaría compuesta de 9.5 kilómetros entre el estribo norte del puente que queda en el río Bogotá y la intersección de la calle 13. Busca beneficiar a los usuarios que transitan por esa calle, así como por la avenida Ciudad de Cali y autopista Sur.

Más de dos millones de vecinos en Bosa, Kennedy, Fontibón (Bogotá), Soacha, Sibaté y Mosquera han esperado que la ALO Sur les ahorre 30 minutos en sus recorridos rutinarios.

