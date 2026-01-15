VIDEO | Tres muertos en trágico accidente en la Av. 68 en medio de persecución a ladrones tras un hurto

Un trágico accidente de tránsito que dejó tres personas muertas se registró en la tarde de este 15 de enero en la Avenida Carrera 68 con calle 72 de Bogotá, frente al centro comercial Metrópolis.

De acuerdo con las autoridades, lo que comenzó como un hurto al conductor de una camioneta terminó en una persecución con consecuencias fatales.

La víctima del robo habría perseguido a los delincuentes y la tensa situación terminó en un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos: la motocicleta de los delincuentes, la camioneta que los perseguía, un vehículo gris y una volqueta.

Tres muertos en grave accidente en la Av. 68 donde perseguían a ladrones

Las víctimas fatales corresponden al conductor del vehículo gris, una mujer que lo acompañaba como pasajera, y presuntamente uno de los delincuentes que conducía la motocicleta.

El conductor del carro gris quedó atrapado en el vehículo, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro hospitalario donde falleció posteriormente.

La dinámica del accidente, según el reporte desde el lugar, indica que la camioneta que perseguía a los ladrones habría impactado la motocicleta contra el vehículo gris, el cual a su vez chocó con la parte trasera de una volqueta que transitaba por la zona.

El resultado fue un choque múltiple que dejó tres fallecidos y tres menores heridos.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve