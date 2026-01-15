CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Tres muertos en trágico accidente en la Av. 68 en medio de persecución a ladrones tras un hurto

Entre los fallecidos está la pareja que conducía un vehículo particular de color gris y, al parecer, uno de los delincuentes que iba en moto. Hay tres menores heridos.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
04:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un trágico accidente de tránsito que dejó tres personas muertas se registró en la tarde de este 15 de enero en la Avenida Carrera 68 con calle 72 de Bogotá, frente al centro comercial Metrópolis.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

De acuerdo con las autoridades, lo que comenzó como un hurto al conductor de una camioneta terminó en una persecución con consecuencias fatales.

La víctima del robo habría perseguido a los delincuentes y la tensa situación terminó en un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos: la motocicleta de los delincuentes, la camioneta que los perseguía, un vehículo gris y una volqueta.

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía
RELACIONADO

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Tres muertos en grave accidente en la Av. 68 donde perseguían a ladrones

Las víctimas fatales corresponden al conductor del vehículo gris, una mujer que lo acompañaba como pasajera, y presuntamente uno de los delincuentes que conducía la motocicleta.

El conductor del carro gris quedó atrapado en el vehículo, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro hospitalario donde falleció posteriormente.

La dinámica del accidente, según el reporte desde el lugar, indica que la camioneta que perseguía a los ladrones habría impactado la motocicleta contra el vehículo gris, el cual a su vez chocó con la parte trasera de una volqueta que transitaba por la zona.

El resultado fue un choque múltiple que dejó tres fallecidos y tres menores heridos.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría advierte riesgos en ajuste del precio de la vivienda VIS y convoca mesa técnica

Ecuador

Buque ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida tras 41 días de navegación y logró cruce favorable del Drake

Gobierno Nacional

Gobernadores y alcaldes piden suspender decreto de emergencia económica: carta de Asocapitales llegó a la Corte

Otras Noticias

Becas

La Fundación Carolina abre 736 becas para estudiar en España en 2026–2027

La Fundación Carolina abrió oficialmente la 26ª Convocatoria de Becas para el curso académico 2026–2027, una de las oportunidades más amplias de cooperación educativa entre España y América Latina

Artistas

¿Polémica confesión?: Bad Bunny afirma que Arcángel es el cantante más importante del género

El cantante celebró sus 20 años de carrera con una gala que reunió a un selecto grupo de artistas y empresarios.

Automovilismo

Estos fueron los carros más buscados en internet durante 2025

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

Mercado de Fichajes

El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos