Una mujer y sus dos hijos fueron asesinados con un dron en Segovia, Antioquia

El artefacto con explosivos cayó en la vivienda de la familia. Una persona más resultó herida en el hecho.

febrero 26 de 2026
11:37 a. m.
Un dron con explosivos cayó sobre una vivienda de la vereda Jaguas del municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, y asesinó a tres personas y dejo herida a una de la misma familia.

Las víctimas don una madre y sus dos hijos. El herido es un hombre de 50 años y se encuentra en delicado estado de salud.

Según las autoridades ,se desconoce a qué grupo criminal pertenece el dron con el que se cometió el ataque, sin embargo el hecho se da en medio de la disputa que tiene en el territorio el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.

La fuerza pública verifica lo ocurrido tras ataque en una vivienda de Segovia

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, lamentó el asesinato de las tras personas y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en la vereda La Jagua, en Segovia (Antioquia), donde tres integrantes de una misma familia fueron asesinados y otro resultó lesionado, tras la activación de un artefacto explosivo que, de manera preliminar, habría sido lanzado mediante un dron contra su vivienda".

El general Rincón rechazó el hecho, aseguró que ninguna confrontación entre estructuras criminales puede justificar ataques a la población civil.

"Unidades de la Fuerza Pública se desplazan a la zona para verificar lo ocurrido, adelantar los actos urgentes y fortalecer las acciones investigativas que permitan ubicar y capturar a los responsables".

 

 

