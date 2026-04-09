Avión Hércules C-130 accidentado en Puerto Leguízamo no estaba asegurado

La mañana del lunes 23 de marzo se volvió trágica para la Fuerza Aeroespacial (FAC) y el resto del país. El avión Hércules C-130, que cubría la ruta Bogotá – Puerto Leguízamo – Puerto Asís, se accidentó en una zona rural.

Por causa de este siniestro, fallecieron 69 uniformados, incluyendo a los seis tripulantes y dos policías. El hecho se presentó a los pocos segundos de despegar de Puerto Leguízamo. No logró alcanzar la altura suficiente y chocó con el suelo.

Avión fue donado por Estados Unidos

Este avión hizo parte de una donación que hizo Estados Unidos en 2021. El gobierno norteamericano proporcionó seis aeronaves de este modelo en el marco de un acuerdo de ambos países.

La cronología del hecho fue así: el despegue desde Bogotá se dio a las 7:02 a.m. y su arribo a Puerto Leguízamo a las 8:23 a.m. La salida de este sitio se llevó a cabo a las 9:40 a.m., pero el colapso se presentó tan solo un minuto después.

Al ser un avión grande, siempre se requiere una tripulación de mínimo seis personas. En este caso, había 11. Además, el piloto tenía amplia experiencia, teniendo en cuenta sus más de 900 horas manejando el Hércules C-130 y más de cinco mil a nivel general.

¿Qué habría pasado con el seguro?

Noticias RCN conoció más detalles de la investigación que adelantan las autoridades. Al parecer, el avión no estaba asegurado y el Gobierno habría priorizado el aseguramiento de otras aeronaves.

Según información reservada de la Fuerza Aérea, el Hércules C-130 no estaba asegurado. Se trataría de un seguro que debería cobijarlo y el costo debió ser asumido en su totalidad por el Estado en caso de accidente.

La falta de seguridad era conocimiento del Estado que, al parecer, priorizó otras aeronaves. Esto, debido a la falta de financiamiento alertada con anterioridad por la FAC.

Sumado a ello, la Justicia Penal Militar anunció que volverá a la zona del accidente para contrarrestar más pruebas y así dar con las causas exactas. Cabe recordar que el seguro sería diferente al que cubre a las víctimas y familias tras el siniestro.

Comunicado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que todo el personal militar en Colombia cuenta con un seguro de vida, pero que un déficit en el sector defensa solamente permite que el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública cuenten con una póliza.

"Considerando el déficit existente en el 2026, aproximado de $244.000 millones por este concepto para la presente vigencia, se han realizado los requerimientos desde el sector defensa para suplir esta necesidad. Con los recursos disponibles están aseguradas el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública", indican.