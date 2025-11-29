El Dorado reporta afectaciones en vuelos este sábado por actualización de Airbus A320
En la tarde del viernes, el fabricante europeo Airbus solicitó "detener inmediatamente los vuelos" de 6.000 aviones de la flota A320 para reemplazar uno de sus programas de control de navegación, vulnerable a la radiación solar.
07:48 a. m.
No siendo las 7:00 de la mañana del sábado, 29 de noviembre, la página oficial del aeropuerto El Dorado de Bogotá, reportaba al menos 15 vuelos cancelados a destinos nacionales, como Cali, Medellín, Pasto y Cartagena, y destinos en el exterior, como Miami, Caracas, Ciudad de Panamá y Nueva York.
La mayoría, si no todos, son vuelos de la compañía Avianca, que en las últimas horas anunció una disrupción significativa en su operación, en respuesta a la alerta emitida por el fabricante europeo Airbus, sobre la actualización urgente que requieren 6.000 aviones de la flota A320, en todo el mundo.
