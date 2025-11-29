El Dorado reporta afectaciones en vuelos este sábado por actualización de Airbus A320

No siendo las 7:00 de la mañana del sábado, 29 de noviembre, la página oficial del aeropuerto El Dorado de Bogotá, reportaba al menos 15 vuelos cancelados a destinos nacionales, como Cali, Medellín, Pasto y Cartagena, y destinos en el exterior, como Miami, Caracas, Ciudad de Panamá y Nueva York.

La mayoría, si no todos, son vuelos de la compañía Avianca, que en las últimas horas anunció una disrupción significativa en su operación, en respuesta a la alerta emitida por el fabricante europeo Airbus, sobre la actualización urgente que requieren 6.000 aviones de la flota A320, en todo el mundo.

Noticia en desarrollo…