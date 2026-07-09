Usuarios de Transmilenio deberán ajustar sus recorridos por estos cambios en rutas y vagones

Los usuarios de Transmilenio deberán tener en cuenta varios cambios en la operación del sistema. La entidad anunció modificaciones en el recorrido de la ruta fácil 6, una ampliación de horarios para los servicios D24 y J24 y cierres temporales de vagones en la estación Restrepo por obras de mejoramiento de infraestructura.

¿Cómo cambia el recorrido de la ruta fácil 6?

La ruta fácil 6 modificará su recorrido y comenzará a operar desde el Portal 80 hasta la estación Calle 76, dejando de prestar servicio en los tramos posteriores, recordando que tenía varias paradas sobre la Avenida Caracas y llegaba hasta Universidades.

Con este ajuste, la ruta mantendrá las siguientes paradas:

Portal 80

Quirigua

KR 90

AV. Cali

Granja - KR 77

Minuto de Dios

Boyacá

Ferias

AV. 68

KR 53

KR 47

Escuela Militar

Polo

Calle 76

Como parte de las novedades, los servicios D24 y J24 ampliarán sus días y horarios de operación para garantizar la conexión directa con la estación Universidades CityU. Los nuevos horarios serán de lunes a sábado entre las 4:30 a. m. y las 11:00 p. m., y domingos y festivos entre las 4:30 a. m. y las 10:00 p. m.

También habrá cambios en la ubicación de algunos servicios dentro de las estaciones. En Universidades CityU, la Ruta 1 operará desde el Vagón 1. Por su parte, en la estación Flores, la Ruta A61 funcionará en el Vagón 2, mientras que la Ruta H20 prestará servicio desde el Vagón 1.

¿Qué cierres habrá en la estación Restrepo?

Además de los cambios en la ruta fácil 6, Transmilenio informó que realizará cierres temporales de vagones en la estación Restrepo debido a obras de mejoramiento de infraestructura. Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno y de madrugada, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., para reducir las afectaciones a la movilidad de los usuarios.

Los días 7 y 9 de julio permanecerá cerrado el Vagón 2, por lo que todas las rutas operarán desde el Vagón 1. El 8 de julio, en cambio, estará cerrado el Vagón 1 y toda la operación se trasladará al Vagón 2.

En ambos casos seguirán operando las rutas 3, B13, C17, D20, J76 y K54 hacia el norte y occidente, así como las rutas 3, H13, H17, H20, H54 y H76 hacia el sur, utilizando únicamente el vagón habilitado durante cada jornada.