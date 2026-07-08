Video | Presunta banda está vendiendo ingresos ilegales a Transmilenio con un extraño dispositivo

Una nueva denuncia sobre presuntas mafias dedicadas a facilitar el ingreso irregular a Transmilenio salió a la luz con una grabación.

En esta ocasión, un video hecho en la estación Sabana evidenciaría la forma en que un grupo estaría cobrando dinero para permitir el acceso de personas al sistema sin pagar el pasaje.

Las imágenes fueron divulgadas por el concejal Juan David Quintero, quien pidió una investigación urgente para establecer cómo opera esta modalidad y quiénes estarían detrás de estos hechos.

Denuncian a presunta banda que vende ingresos ilegales a Transmilenio

Según la denuncia publicada por el cabildante en su cuenta de X, los hechos ocurrieron en la estación Sabana.

En el video se observa a un hombre vestido con un saco verde y gorra ubicado junto a uno de los accesos al sistema. En varios momentos acerca un dispositivo al lector de tarjetas y, segundos después, las puertas se abren, permitiendo el ingreso de varias personas.

Posteriormente, el hombre recibe lo que aparentemente sería dinero de quienes ingresan por ese acceso, lo que hace presumir que estaría cobrando por permitirles entrar sin validar una tarjeta de Transmilenio.

¿Cuántas personas habrían ingresado sin pagar?

De acuerdo con la denuncia recibida por el concejal Juan David Quintero, esta modalidad habría permitido el ingreso de cerca de 50 personas en apenas 15 minutos.

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El cabildante aseguró que esta situación evidenciaría la existencia de una presunta banda organizada dedicada a vender ingresos ilegales al sistema de transporte masivo.

¿Qué dijo el concejal Juan David Quintero?

Al compartir el video, el concejal afirmó:

En la estación Sabana nos denuncian una presunta banda vendiendo entradas ilegales a TransMilenio, usando un dispositivo para abrir las puertas y meter gente al sistema,

Además, señaló que, según la información recibida, un solo vigilante se encontraba frente al grupo de personas y tenía pocas posibilidades de intervenir.

Por esa razón, hizo un llamado a Transmilenio y a la Policía Metropolitana de Bogotá para que investiguen el caso y refuercen los controles dentro de las estaciones.

¿Qué se observa sobre el personal de seguridad?

En las imágenes también se aprecia a un funcionario de seguridad de Transmilenio cerca del lugar donde, presuntamente, ocurrían los hechos.

Sin embargo, en el video no se observa ninguna intervención frente a las personas que estarían ingresando de manera irregular, situación que también generó cuestionamientos por parte del concejal.

Hasta el momento, no se conocen las razones por las cuales el vigilante no actuó durante el tiempo que quedó registrado en la grabación.

Finalmente, tras divulgar el video, Juan David Quintero solicitó a las autoridades investigar esta modalidad y establecer si se trata de una estructura organizada que opera dentro del sistema de transporte.