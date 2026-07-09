🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 6

El Tour de Francia 2026 entra en la alta montaña con la disputa de la etapa 6 este jueves 9 de julio. La jornada entre Pau y Gavarnie-Gèdre promete mover la clasificación general y podrá seguirse EN VIVO por el Canal RCN y todas sus plataformas digitales.

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Después de varios días con protagonismo para velocistas y especialistas en la media montaña, el Tour de Francia 2026 afronta este jueves su primera gran prueba en los Pirineos. La sexta fracción presenta un recorrido de 186,2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, un trazado diseñado para los escaladores y los aspirantes al título.

Con más de 4.100 metros de desnivel acumulado, el pelotón deberá superar cinco puertos de montaña en una jornada que podría comenzar a marcar diferencias entre los favoritos. El gran atractivo será el paso por el Tourmalet, el primer puerto de categoría especial de esta edición y uno de los ascensos más emblemáticos del ciclismo mundial.

La expectativa también está puesta en los colombianos, que buscarán destacarse en un terreno históricamente favorable para los escaladores y recuperar posiciones en la clasificación general.

¿Cómo será la etapa 6 del Tour de Francia 2026?

La etapa comenzará en Pau y terminará en Gavarnie-Gèdre, un destino rodeado por uno de los paisajes más representativos de los Pirineos franceses y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Antes de llegar al histórico Tourmalet, los ciclistas afrontarán el Col de Aspin, otra de las subidas tradicionales del Tour de Francia. Posteriormente, iniciarán el ascenso hasta los 2.115 metros de altitud del Tourmalet, donde podrían producirse los primeros ataques importantes entre los candidatos al maillot amarillo.

Tras un largo descenso, la jornada concluirá con una subida inédita hacia Gavarnie-Gèdre, de 18,7 kilómetros y una pendiente media del 3,7 %, escenario que podría definir tanto al ganador del día como la nueva configuración de la clasificación general.

¿Dónde ver EN VIVO la etapa 6 del Tour de Francia?

Los aficionados al ciclismo podrán seguir EN VIVO la etapa 6 del Tour de Francia este jueves 9 de julio a través de la aplicación del Canal RCN y por las plataformas digitales de Deportes RCN, donde habrá cubrimiento minuto a minuto, análisis y todas las incidencias de la competencia.

La clasificación general también genera expectativa. El noruego Torstein Træen defenderá el liderato frente al acecho de figuras como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, quienes tendrán su primera gran oportunidad para medir fuerzas en la alta montaña.

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Con el Tourmalet como protagonista y un exigente final en ascenso, la etapa 6 promete ser uno de los capítulos más emocionantes de lo que va del Tour de Francia 2026 y podría comenzar a definir la lucha por el maillot amarillo.