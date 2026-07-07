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Malas noticias para usuarios de SITP: este servicio dejará de operar los fines de semana

Las autoridades indicaron cuáles serán los servicios que servirán de alternativa.

buses SITP Transmilenio
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

julio 07 de 2026
07:48 p. m.
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En las últimas horas, la Alcaldía de Bogotá dio una importante noticia para los pasajeros que diariamente toman SITP.

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Resulta que el servicio G414 Hospital de Kennedy – F414 Villa Alexandra dejará de operar los fines de semana y festivos. Anteriormente, se podía tomar de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.

¿Qué servicios estarán disponibles como alternativa?

Con este anuncio, el servicio solamente estará disponible de lunes a viernes, entre 5:00 a.m. y 8:00 p.m. No habrá ajustes en los paraderos ni en la ruta.

Para compensar a los usuarios que lo tomaban los fines de semana y festivos, se dieron a conocer los servicios para tener alternativas y no quedarse sin plan b: F453 / H453: La Rivera – Fiscala Alta (es nuevo), F718 / H718: La Rivera – Usme Centro, y F733 / H733: Tierra Buena – Cerros del Oriente.

Los nuevos buses eléctricos

Hace pocas semanas, a Bogotá llegaron 21 nuevos buses eléctricos que fueron ensamblados en China. Con este anuncio, la ciudad llegó a la cifra de 1.575 buses eléctricos.

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Se espera que en este segundo semestre de 2026 y en 2027 se concluya con la entrega de más de 350 buses. El propósito, entonces, ha sido renovar la flota por vehículos que estén acordes a las necesidades ambientales y tecnológicas.

Algunas de las novedades que traen son: conexión a internet gratis, puertos USB para cargar, sillas aguamarina para viajes de cuidado, espacios para personas con sillas de ruedas o para coches de bebé, sillas destinadas a madres lactantes, entre otras.

Los 21 buses quedaron dispuestos para las rutas LA814 Aguas Claras – Galerías (conecta a San Cristóbal con Los Mártires, Antonio Nariño y Teusaquillo) y LA821 Universidades – Estación Bicentenario (conecta a Santa Fe con La Candelaria).

Se optó por estas rutas, teniendo en cuenta que movilizan 2.500 y 1.700 pasajeros diarios en promedio, respectivamente.

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