Malas noticias para usuarios de SITP: este servicio dejará de operar los fines de semana

En las últimas horas, la Alcaldía de Bogotá dio una importante noticia para los pasajeros que diariamente toman SITP.

Resulta que el servicio G414 Hospital de Kennedy – F414 Villa Alexandra dejará de operar los fines de semana y festivos. Anteriormente, se podía tomar de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.

¿Qué servicios estarán disponibles como alternativa?

Con este anuncio, el servicio solamente estará disponible de lunes a viernes, entre 5:00 a.m. y 8:00 p.m. No habrá ajustes en los paraderos ni en la ruta.

Para compensar a los usuarios que lo tomaban los fines de semana y festivos, se dieron a conocer los servicios para tener alternativas y no quedarse sin plan b: F453 / H453: La Rivera – Fiscala Alta (es nuevo), F718 / H718: La Rivera – Usme Centro, y F733 / H733: Tierra Buena – Cerros del Oriente.

Los nuevos buses eléctricos

Hace pocas semanas, a Bogotá llegaron 21 nuevos buses eléctricos que fueron ensamblados en China. Con este anuncio, la ciudad llegó a la cifra de 1.575 buses eléctricos.

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Se espera que en este segundo semestre de 2026 y en 2027 se concluya con la entrega de más de 350 buses. El propósito, entonces, ha sido renovar la flota por vehículos que estén acordes a las necesidades ambientales y tecnológicas.

Algunas de las novedades que traen son: conexión a internet gratis, puertos USB para cargar, sillas aguamarina para viajes de cuidado, espacios para personas con sillas de ruedas o para coches de bebé, sillas destinadas a madres lactantes, entre otras.

Los 21 buses quedaron dispuestos para las rutas LA814 Aguas Claras – Galerías (conecta a San Cristóbal con Los Mártires, Antonio Nariño y Teusaquillo) y LA821 Universidades – Estación Bicentenario (conecta a Santa Fe con La Candelaria).

Se optó por estas rutas, teniendo en cuenta que movilizan 2.500 y 1.700 pasajeros diarios en promedio, respectivamente.