Escáneres del aeropuerto El Dorado detectan cargamento de marihuana en vuelo Bogotá–San Andrés

La Policía Nacional reportó un nuevo golpe contra el tráfico de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Durante labores de control en las bandas de equipaje de vuelos nacionales, los uniformados detectaron una maleta con inconsistencias en la ruta Bogotá–San Andrés.

Hallazgo en equipaje nacional

Con el apoyo de equipos de escáner, los policías verificaron físicamente el equipaje y encontraron 16 paquetes rectangulares envueltos en plástico. El contenido correspondía a marihuana con un peso aproximado de 18.255 gramos. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente.

“Nuestro personal uniformado con la ayuda del escáner logra detectar una maleta con inconsistencias, la cual cubría la ruta Bogotá–San Andrés Islas. Esta maleta contenía 16 paquetes mini pelados con una sustancia que por sus características se asemeja a la marihuana”, destacó el mayor Jhonatan Quintero, comandante (E) de la Estación de Policía Aeropuerto.

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Balance y advertencia

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2026 se han incautado 327.390 gramos de marihuana en El Dorado. Además, se ha identificado que los implicados en este tipo de modalidad suelen tener entre 20 y 24 años.

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“Invitamos a toda la comunidad aeroportuaria a denunciar a la línea de emergencia 123 con el fin de prevenir estos delitos y garantizar la seguridad de los viajeros”, añadió el mayor Quintero.