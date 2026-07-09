CANAL RCN
Colombia Video

Escáneres del aeropuerto El Dorado detectan cargamento de marihuana en vuelo Bogotá–San Andrés

En lo corrido de 2026 se han incautado 327.390 gramos de marihuana en El Dorado, según la Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional reportó un nuevo golpe contra el tráfico de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Durante labores de control en las bandas de equipaje de vuelos nacionales, los uniformados detectaron una maleta con inconsistencias en la ruta Bogotá–San Andrés.

Desmantelan red de falsos mensajeros: cobraban “impuestos” sobre supuestas encomiendas del exterior
RELACIONADO

Desmantelan red de falsos mensajeros: cobraban “impuestos” sobre supuestas encomiendas del exterior

Hallazgo en equipaje nacional

Con el apoyo de equipos de escáner, los policías verificaron físicamente el equipaje y encontraron 16 paquetes rectangulares envueltos en plástico. El contenido correspondía a marihuana con un peso aproximado de 18.255 gramos. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente.

“Nuestro personal uniformado con la ayuda del escáner logra detectar una maleta con inconsistencias, la cual cubría la ruta Bogotá–San Andrés Islas. Esta maleta contenía 16 paquetes mini pelados con una sustancia que por sus características se asemeja a la marihuana”, destacó el mayor Jhonatan Quintero, comandante (E) de la Estación de Policía Aeropuerto.

Procuraduría investiga presuntas irregularidades en millonario contrato de drones para la Policía Nacional
RELACIONADO

Procuraduría investiga presuntas irregularidades en millonario contrato de drones para la Policía Nacional

Balance y advertencia

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2026 se han incautado 327.390 gramos de marihuana en El Dorado. Además, se ha identificado que los implicados en este tipo de modalidad suelen tener entre 20 y 24 años.

Venezuela estaría trabajando en reabrir el Aeropuerto de Maiquetía
RELACIONADO

Venezuela estaría trabajando en reabrir el Aeropuerto de Maiquetía

“Invitamos a toda la comunidad aeroportuaria a denunciar a la línea de emergencia 123 con el fin de prevenir estos delitos y garantizar la seguridad de los viajeros”, añadió el mayor Quintero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

Usuarios de Transmilenio deberán ajustar sus recorridos por estos cambios en rutas y vagones

Venezuela

Noticias RCN se une a la campaña 'Todos por Venezuela': así pueden ayudar los colombianos tras la tragedia

Corte Constitucional

Corte Constitucional pide castigar como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Otras Noticias

Tour de Francia

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 6

Siga EN VIVO la etapa 6 del Tour de Francia 2026, este jueves 9 de julio por la señal del Canal RCN.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 9 de julio de 2026

Este jueves 9 de julio, conviene escuchar más, observar mejor y elegir las palabras con cuidado. Lo que se diga en esta jornada puede abrir puertas, sanar tensiones o, si se maneja mal, crear malentendidos innecesarios.

Artistas

Murió a los 75 años la reconocida cantante Bonnie Tyler, famosa por ‘Total Eclipse of the Heart’

Finanzas personales

Así puede ahorrar un millón de pesos en seis meses con monedas de $500 y $1.000

EPS

Radican estados financieros de la Nueva EPS de vigencias 2023 y 2024: ¿Hay peligro de liquidación?