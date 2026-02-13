SAE recupera en Soacha predio que perteneció a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantó la diligencia de desalojo y recuperación de un predio en Soacha, Cundinamarca, que en el pasado perteneció a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali. El inmueble había sido objeto de extinción de dominio en 2024 y permanecía bajo administración estatal.

De acuerdo con la entidad, el bien estaba arrendado al hotel Soacha Plaza, el cual lo subarrendó a terceros sin autorización, incumpliendo las condiciones contractuales y obteniendo beneficios económicos de manera irregular. Esta situación motivó la actuación administrativa para recuperar el control material del predio.

La SAE explicó que el inmueble, vinculado durante años a estructuras del narcotráfico, fue incautado por el Estado y posteriormente declarado en extinción de dominio, lo que permitió su destinación a fines institucionales. Con esta acción, el activo deja de estar asociado a economías ilegales y pasa a cumplir una función pública.

Extinción de dominio y recuperación de bienes del crimen

El proceso de extinción de dominio es un mecanismo jurídico mediante el cual el Estado adquiere la titularidad de bienes relacionados con actividades ilícitas. En este caso, el predio en Soacha fue formalmente declarado en extinción de dominio en 2024, quedando bajo administración de la SAE para su gestión y destinación.

Según el comunicado oficial, la diligencia se realizó el 12 de febrero de 2026 y se desarrolló de manera ordenada y conforme a la ley. Contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Soacha, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia, garantizando el respeto por los derechos de las personas presentes en el lugar.

El predio será entregado a la Personería Municipal de Soacha

Tras la recuperación material del inmueble, la SAE realizará su entrega a la Personería Municipal de Soacha. El objetivo es fortalecer la presencia institucional en el territorio y facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios públicos de control y defensa de derechos.

La directora de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, Catalina Serrano, señaló que la entidad no permite la explotación indebida de los bienes del Estado y que su deber es asegurar un uso legal y transparente de los activos bajo su administración.