ICE planea invertir más de 38.000 millones de dólares en nuevos centros de detención

El anuncio coincide con un nuevo riesgo de parálisis presupuestaria en el DHS, tras el fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos.

Foto: AFP.
Foto: AFP.

AFP

febrero 13 de 2026
09:34 p. m.
La policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) proyecta destinar cerca de 40.000 millones de dólares para adquirir y convertir en centros de detención de migrantes más de una veintena de edificios existentes, según documentos oficiales difundidos por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte.

El plan, denominado Proyecto de reorganización de la detención y con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contempla un nuevo modelo basado en la adquisición y renovación de ocho centros de gran tamaño y 16 sitios de procesamiento.

Los primeros tendrían capacidad para entre 7.000 y 10.000 personas, mientras que los segundos podrían albergar de 1.000 a 1.500 migrantes.

Instalaciones en varios estados

Además, el ICE prevé la compra de diez instalaciones “listas para usar” en las que ya opera. El coste total estimado del proyecto asciende a 38.300 millones de dólares, con fecha límite del 30 de noviembre de 2026 para que todos los sitios estén operativos.

Entre las estructuras identificadas figura un edificio de unos 30.000 metros cuadrados en Merrimack, New Hampshire, donde se planea instalar entre 400 y 600 camas.

Debate político y riesgo de parálisis presupuestaria

El anuncio coincide con un nuevo riesgo de parálisis presupuestaria en el DHS, tras el fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el futuro de las operaciones del ICE, en medio de tensiones acrecentadas por dos tiroteos mortales en Mineápolis.

Los demócratas rechazan cualquier nuevo financiamiento para el DHS mientras no se introduzcan cambios profundos en la forma de actuar de la agencia migratoria.

Sin embargo, el ICE podrá seguir operando durante un eventual cierre gracias a fondos aprobados previamente por el Congreso.

