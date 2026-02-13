Así presentaron a Jhon Arias en Palmeiras: declaraciones del colombiano

El regreso de Jhon Arias al fútbol brasileño volvió a captar la atención del continente. Este viernes 13 de febrero de 2026, el extremo colombiano fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Palmeiras marcando uno de los movimientos más importantes del mercado sudamericano reciente.

Arias firmó un contrato hasta diciembre de 2029, en una operación que alcanzó los 25 millones de euros, cifra que lo convierte en una de las contrataciones más costosas en la historia del fútbol brasileño.

El colombiano llega procedente del Wolverhampton, donde tuvo una etapa corta y compleja, lejos de las expectativas que había generado tras su gran rendimiento en Sudamérica.

Durante su presentación, el jugador explicó que su decisión de regresar al continente estuvo motivada por razones deportivas y personales. Entre ellas, la posibilidad de competir por títulos y mantenerse en el radar de la Selección Colombia, con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo. Arias reconoció que el proyecto deportivo del Palmeiras fue determinante para dar este paso.

Jhon Arias explicó por qué eligió al Palmeiras

"El fútbol es muy dinámico, y Palmeiras fue el club que me abrió esta posibilidad dentro de mi realidad. Tengo muchos objetivos a corto y mediano plazo. Quiero volver a ser campeón, estar en un alto nivel y estar en el Mundial.

Palmeiras fue el club que me dio esa garantía”, señaló el jugador, quien también expresó gratitud hacia el Fluminense, equipo donde alcanzó su mejor versión en Sudamérica, pese a que su salida generó incomodidad en parte de la afición.

El colombiano reconoció que su paso por Europa no fue el esperado. En el Wolverhampton disputó 26 partidos oficiales y marcó dos goles, en un contexto deportivo adverso tanto para él como para el club inglés. Según explicó, esa experiencia le permitió ganar madurez y claridad sobre el siguiente paso en su carrera.

Arias encontró en el proyecto liderado por Abel Ferreira el escenario ideal para recuperar continuidad y protagonismo. El atacante destacó la estructura del club, la competitividad del plantel y la ambición permanente por títulos como factores clave en su decisión.

Además, reveló que rechazó una propuesta formal del Flamengo, rival histórico del Fluminense, por respeto a su anterior club. “Por el cariño y respeto que tengo por Fluminense, no consideré ético aceptar esa oferta”, afirmó.

Palmeiras apostó fuerte por Jhon Arias como refuerzo estelar

Arias recibió la camiseta número 11 y ya se encuentra habilitado ante la CBF, por lo que estará disponible para debutar cuando el cuerpo técnico lo considere oportuno. Su polivalencia ofensiva y su capacidad para asistir lo convierten en una pieza clave dentro del nuevo esquema del Palmeiras.

La presidenta del club, Leila Pereira, destacó que la contratación del colombiano representa una apuesta estratégica para mantener la hegemonía del equipo en Brasil y en torneos internacionales. De hecho, la operación figura como la cuarta más costosa en la historia del fútbol brasileño.

Con este fichaje, el Palmeiras refuerza su ataque en un momento de renovación y envía un mensaje claro a sus competidores: el club sigue apostando por figuras consolidadas del continente para sostener su protagonismo.

Para Jhon Arias, el desafío está claro: volver a ser decisivo, pelear títulos y consolidarse como uno de los referentes colombianos en el fútbol internacional.