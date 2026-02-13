CANAL RCN
Colombia

Capturan a estadounidense por tráfico de armas en Colombia: 66 partes incautadas en Bogotá y Palmira

Las piezas, procedentes de Estados Unidos, tenían como destino Meta, Cauca y Cali. La operación se realizó en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

FOTO: Captura de pantalla - Policía Colombia

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
08:42 p. m.
Un ciudadano estadounidense fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, en el marco de operativos adelantados entre el 5 y el 12 de febrero de 2026 en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca). Durante las diligencias, las autoridades incautaron 66 partes de armas de fuego que habrían ingresado de manera irregular al país.

La acción fue desarrollada por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Homeland Security Investigations (HSI), la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como parte de la estrategia contra las economías ilícitas y el crimen transnacional.

Según la información oficial, las piezas decomisadas procedían de Estados Unidos y tenían como destino los departamentos de Meta y Cauca, así como la ciudad de Cali. De haber llegado a su destino final, este material habría fortalecido estructuras criminales responsables de hechos de violencia en distintas regiones del país.

Operativos simultáneos contra el tráfico ilegal de armas

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá y Palmira, con el objetivo de impactar una red dedicada al ingreso irregular de partes de armas de fuego al territorio nacional. Las autoridades indicaron que la incautación representa un golpe a las cadenas de suministro ilegal de armamento.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, señaló que la institución mantiene su compromiso de combatir el tráfico ilegal de armas y la criminalidad. En la misma línea, el director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, afirmó que se reforzarán los controles frente al contrabando de material bélico.

Cooperación internacional y control al contrabando de armamento

Las autoridades destacaron que la operación evidencia la cooperación entre agencias nacionales e internacionales para enfrentar el crimen organizado y el tráfico ilícito de armas. La articulación institucional permitió detectar el envío irregular y poner el caso a disposición de la justicia.

Con este procedimiento, las entidades involucradas reiteraron que continuarán desarrollando acciones focalizadas para frenar el tráfico de armas, fortalecer los controles aduaneros y afectar las economías ilegales que inciden en la seguridad ciudadana y la convivencia.

