Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 13 de febrero de 2026: último sorteo

Hoy viernes 13 de febrero de 2026 miles de colombianos voltearon sus ojos hacia uno de los sorteos más tradicionales del país como lo es la Lotería de Medellín.

Tras jugar sus números con la ilusión de convertirse en los próximos millonarios, finalmente se dieron a conocer los resultados del sorteo más reciente, manteniendo viva la tradición de este juego de azar que se realiza cada viernes en la noche.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 13 de febrero de 2026

En el sorteo semanal de la Lotería de Medellín, que se celebra todos los viernes alrededor de las 23:00 horas, ya se conocen los números ganadores del legendario premio mayor y demás categorías.

Este sorteo semanal ofrece grandes recompensas, incluido un millonario premio mayor que puede cambiar la vida de quien tenga el número afortunado.

Premio Mayor: Número ganador: X X X X

Serie: X X X

Estos resultados oficiales corresponden al sorteo realizado el viernes 13 de febrero de 2026, fecha en la que cientos de apostadores consultaron sus boletos con la esperanza de encontrar el número ganador.

Recuerda que para reclamar cualquier premio debes verificar con las cifras exactas consignadas por la entidad oficial de la Lotería de Medellín.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entrega otros montos importantes en diferentes categorías de premios, conocidos como “secos”, con valores que también pueden representar sumas significativas para los afortunados ganadores.

¿Qué hacer si resultaste ganador?

Si eres uno de los agraciados con algún premio, es importante seguir los pasos que la Lotería de Medellín establece para el cobro.

Generalmente, se requiere presentar el billete en buen estado, acompañado de tu documento de identidad válido, y acercarse a los puntos autorizados para reclamar el monto correspondiente.

La Lotería de Medellín es uno de los juegos más populares del país y además de ofrecer premios millonarios, destina sus recursos a programas sociales en Antioquia y otras regiones de Colombia, lo que la convierte en una tradición que combina esperanza y solidaridad.