¡Desgarrador! Niño de siete años con hemofilia murió esperando medicamentos de la Nueva EPS

Un niño de siete años identificado como Kevin Arley falleció tras dos meses sin recibir los medicamentos necesarios para tratar su hemofilia, mientras esperaba la entrega por parte de la Nueva EPS, entidad prestadora de servicios de salud actualmente intervenida.

La madre del menor relató el proceso que vivió durante los últimos meses:

Le pedí, le supliqué, le imploré que me lo remitieran urgentemente, no me escucharon.

La madre aseguró que la última vez que logró obtener el medicamento fue el 2 de diciembre.

Madre de Kevin contó el calvario que vivió su niño esperando medicamentos

Sobre la entrega de los medicamentos, dijo que la respuesta de la EPS fue que debían esperar "porque no tenían todavía el contrato de nuevo".

El menor padecía hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre y requiere tratamiento continuo.

El caso se agravó cuando Kevin sufrió una caída de bicicleta. Su madre lo llevó al primer centro de salud en Palestina, Huila, donde advirtió sobre la condición médica del niño y la falta de medicamentos.

Sangraba por la nariz, vomitaba sangre, le rogué, le supliqué que el niño se me estaba muriendo ahí prácticamente.

Kevin, el niño con hemofilia no recibió atención por la Nueva EPS

La madre relató que presentó síntomas graves de hemorragia, pero no recibió la atención urgente que requería.

La EPS se encargó de matarme a mi hijo, como está matando mucha gente.

Posteriormente, Kevin fue trasladado a Bogotá en estado crítico, pero llegó demasiado tarde para recibir tratamiento efectivo.

"Todo él se apagó por una EPS que prácticamente en este momento está matando a la gente", concluyó la madre.

La Nueva EPS se encuentra actualmente bajo medida de intervención, un proceso mediante el cual las autoridades de salud asumen el control administrativo de una entidad cuando presenta irregularidades en la prestación del servicio.

Este caso se suma a denuncias sobre demoras en la entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos médicos por parte de diferentes EPS.