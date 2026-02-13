Una cirujana colombiana asumirá la dirección de un gigante de la medicina de emergencias

La cirujana colombiana Paula Ferrada, radicada en Estados Unidos, fue elegida President-Elect de la Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST), una de las organizaciones más grandes y especializadas en atención de trauma en el sector hospitalario, con influencia directa en la investigación clínica, la formación médica y el desarrollo de estándares de atención en cirugía de trauma y cuidado agudo.

La designación la ubica en la línea de sucesión hacia la presidencia de la asociación, desde donde se definen prioridades estratégicas en educación médica, guías clínicas basadas en evidencia e investigación multicéntrica.

Las decisiones que se toman en este tipo de organizaciones impactan de manera directa la práctica clínica en hospitales de alta complejidad y en los sistemas de salud que atienden diariamente a pacientes con trauma.

“El trauma no se resuelve únicamente en la sala de urgencias. Requiere sistemas que aprendan, midan y mejoren de manera continua”, señala Ferrada en distintos espacios académicos, al referirse a la importancia del liderazgo clínico y la formación de nuevos profesionales en este campo.

El trauma constituye uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial, aunque con frecuencia queda fuera de las discusiones económicas tradicionales. Las lesiones por causas externas incluidos los siniestros viales, la violencia interpersonal y otros eventos intencionales y no intencionales, generan millones de muertes cada año y representan una proporción significativa de la mortalidad global. Más allá de las cifras de fallecimientos, el trauma es una de las principales causas de discapacidad, especialmente en poblaciones jóvenes y en edad productiva, con impactos directos sobre la productividad y la sostenibilidad de los sistemas de salud.

Desde una perspectiva económica, la carga del trauma incluye la atención de urgencias, cirugías complejas, estancias hospitalarias prolongadas y procesos de rehabilitación de largo plazo, además de costos indirectos asociados al ausentismo laboral y la pérdida de ingresos. En muchos países, estas lesiones generan un efecto acumulativo que trasciende el ámbito clínico y se traduce en mayor presión sobre el gasto público en salud y en profundización de brechas sociales.

Colombia enfrenta este fenómeno de manera persistente. Los registros oficiales han reportado miles de muertes anuales por siniestros viales, además de un elevado número de lesiones no fatales que derivan en discapacidad temporal o permanente. Este impacto no se limita a la mortalidad, sino que afecta a las familias, a la fuerza laboral y a la capacidad del sistema de salud para responder de manera oportuna y eficiente. En este contexto, el trauma se consolida como un problema estructural que conecta salud pública, seguridad vial y desarrollo social.

La Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) desempeña un papel central en la respuesta a estos desafíos. La organización agrupa a miles de profesionales dedicados a la atención del trauma y la cirugía de cuidado agudo, y es un referente internacional en la elaboración de guías clínicas, la promoción de investigación multicéntrica y la formación de líderes en el ámbito hospitalario. A través de sus comités, publicaciones y espacios académicos, EAST contribuye a la estandarización de prácticas clínicas orientadas a mejorar los resultados en pacientes con trauma y a optimizar el uso de los recursos del sistema de salud.

La elección de Paula Ferrada como President-Elect refleja el reconocimiento a una trayectoria construida en uno de los entornos más exigentes de la medicina. Su carrera profesional comenzó en Colombia y continuó en Estados Unidos, donde atravesó procesos de formación rigurosos, adaptación cultural y validación constante dentro de un sistema altamente competitivo. Con el paso de los años, consolidó un perfil que combina práctica clínica en escenarios críticos con liderazgo académico y gestión de equipos multidisciplinarios.

Actualmente, Ferrada ocupa cargos operativos y estratégicos en el sistema de salud estadounidense, con responsabilidades que incluyen jefatura quirúrgica, liderazgo en trauma y cirugía de cuidado agudo, coordinación de equipos clínicos y participación en la definición de estándares de atención. En estos roles, el desempeño se mide a través de indicadores concretos como tiempos de respuesta, seguridad del paciente, adherencia a protocolos y resultados clínicos, en contextos donde la toma de decisiones ocurre bajo alta presión.

Además de su labor asistencial, ha mantenido una participación activa en la educación médica y la investigación clínica, con un enfoque en el desarrollo de talento y la mejora de los procesos de atención. Desde su rol en EAST, ha planteado como prioridades el fortalecimiento de la mentoría y el patrocinio profesional para cirujanos jóvenes, la promoción de entornos de trabajo colaborativos y el impulso de investigación multicéntrica con impacto directo en la práctica clínica.

La elección de una cirujana colombiana e inmigrante en una posición de liderazgo dentro de una de las asociaciones más influyentes del sector subraya el papel de los profesionales formados en América Latina en la construcción de estándares globales de atención.

Más allá del hito individual, el nombramiento pone de relieve la necesidad de abordar la atención del trauma como un asunto estratégico para la salud pública y la sostenibilidad de los sistemas de salud.