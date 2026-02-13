Karol G elimina video de sus redes a minutos de subirlo: habría salido un objeto de Feid

Las redes sociales se han revolucionado a raíz del más reciente video que Carolina Giraldo compartió, por medio de su cuenta oficial de TikTok, y que minutos después eliminó al haber causado amplias reacciones.

Pese a que varios usuarios manifestaron que se podría tratar de una estrategia para promocionar la que sería su próxima canción, otros aseguraron que la razón que la llevó a eliminar el video fue porque se logró observar un objeto relacionado a Feid.

¿Cuál fue el video que publicó Karol G?

No cabe duda de que las redes sociales se han convertido en un respaldo del material fílmico que suben principalmente las estrellas de la farándula. Por esto, la intérprete de ‘Papasito’ sorprendió al compartir un video en el que se le observa en una habitación frente a la cámara, mientras reproduce una canción desconocida que es interpretada por ella.

Entre los detalles que se empezaron a destacar fue el texto que añadió la mujer al video ya que comentó: “Esa llamada va a ser el regalito de San Valentin”. La letra de la melodía también hace referencia a un momento de soledad en el que Giraldo hace énfasis en la importancia de recibir una llamada especial que cambie el rumbo de la noche.

No obstante, uno de los elementos más llamativos del clip corresponde a una calcomanía específica en su laptop. Esta hace referencia a la fundación que Feid posee y que está enfocada en crear oportunidades para niños de comunidades vulnerables en el país.

Otro de los objetos que los internautas identificaron fue el collar que llevaba puesto la cantante ya que varios fanáticos asociaron su color verde con el ‘Ferxxo’.

Ante la gran discusión que se generó en redes, la antioqueña decidió eliminar el video, no sin antes hacer el anuncio en los comentarios del mismo. Finalmente, varios manifestaron que también se podría tratar de una estrategia viral ya que la paisa cumple años este 14 de febrero.

¿La nueva canción de Feid habla de Karol G?

Por otro lado, la más reciente colaboración entre Feid y Arcángel ha desatado amplios comentarios ya que los usuarios manifestaron que, la letra de la misma, se encuentra asociada con la presunta ruptura amorosa que ambos paisas se encuentran atravesando.