Santander declara calamidad pública por sequía en varios municipios

La variabilidad climática en Santander ha obligado a las autoridades departamentales a declarar calamidad pública extendida hasta noviembre.

Eduard Sánchez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander, aseguró que la declaratoria permitirá una recuperación temprana de las afectaciones que ha dejado la temporada de lluvias y será fundamental para tener los recursos y mecanismos para actuar de manera oportuna.

Barichara, Los Santos y Vélez enfrentan escasez hídrica

El director de la UNGRD de Santander señaló que “en lo que llevamos del mes de mayo algunos municipios recientemente han empezado a tener dificultades con el abastecimiento de agua como los municipios de Barichara, el municipio de Los Santos”.

Y es que las altas temperaturas se sienten en Barrancabermeja que alcanza 36 grados centígrados, mientras que Bucaramanga registra 29 grados. “Esto muestra que esa transición en el cambio climático”.

Municipios de alta vocación turística como Barichara se preparan para mitigar el impacto de la sequía con la inversión de más de 4.000 millones de pesos para actualizar el sistema de acueducto.

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Las autoridades departamentales insisten en la importancia de preservar el recurso hídrico y hacer uso eficiente del agua, tanto para consumo humano como para el riego de cultivos.