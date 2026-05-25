Enigmático mensaje de Diosdado Cabello: “Todo tiene su final (…) Depresión muy arrecha”

A pocos días de cumplirse el quinto mes desde que el mundo fue testigo de la impresionante y contundente operación de Estados Unidos en Venezuela que resultó con la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello dio unas palabras que dejaron dudas.

Venezuela ha estado en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia interina. Ella ha sido una de las personas cercanas a Maduro, tanto así que era la vicepresidenta. Además, es la hermana de Jorge Rodríguez, la máxima cabeza de la Asamblea Nacional.

Estados Unidos no pierde de vista a Diosdado

En medio de los tiempos posteriores a Maduro, otro nombre que causa incertidumbre es el de Diosdado Cabello. Al igual que el hoy capturado en Nueva York, por el ministro del Interior, Estados Unidos mantiene una recompensa. Esta, de 20 millones de dólares.

A Cabello lo acusan de presunta conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

Luego de que Maduro fuera capturado, en la opinión pública se sospechó que el siguiente objetivo iba a ser el ministro, teniendo en cuenta el poder que ha tenido en el régimen, especialmente el militar.

Lo cierto es que Cabello se mantiene en su cargo y siendo una de las figuras aún importantes.

¿Diosdado Cabello se despide?

En pocos meses, se cumplirán 13 años desde que comenzó su programa semanal en televisión, llamado Con el Mazo Dando. Aunque no descartó que el final pueda estar cerca y, entre líneas, se ha interpretado que en realidad es una posible despedida.

El ministro recordó la canción de salsa de Héctor Lavoe titulada ‘Todo tiene su final’: “Todo lo que empieza, termina; pero bueno, en febrero cumplimos 13 años (…) A esta gente le va a dar una depresión muy arrecha el día que yo me vaya, una tristeza muy fuerte”.