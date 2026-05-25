CANAL RCN
Internacional Video

Enigmático mensaje de Diosdado Cabello: “Todo tiene su final (…) Depresión muy arrecha”

El ministro aseguró que habría una gran tristeza cuando se vaya.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
10:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocos días de cumplirse el quinto mes desde que el mundo fue testigo de la impresionante y contundente operación de Estados Unidos en Venezuela que resultó con la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello dio unas palabras que dejaron dudas.

¿Captura de Diosdado Cabello podría ser el segundo golpe de EE. UU. en Venezuela? Experto habló
RELACIONADO

¿Captura de Diosdado Cabello podría ser el segundo golpe de EE. UU. en Venezuela? Experto habló

Venezuela ha estado en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia interina. Ella ha sido una de las personas cercanas a Maduro, tanto así que era la vicepresidenta. Además, es la hermana de Jorge Rodríguez, la máxima cabeza de la Asamblea Nacional.

Estados Unidos no pierde de vista a Diosdado

En medio de los tiempos posteriores a Maduro, otro nombre que causa incertidumbre es el de Diosdado Cabello. Al igual que el hoy capturado en Nueva York, por el ministro del Interior, Estados Unidos mantiene una recompensa. Esta, de 20 millones de dólares.

A Cabello lo acusan de presunta conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

Congresista de EE. UU. le pide a Delcy Rodríguez que entregue a Diosdado Cabello
RELACIONADO

Congresista de EE. UU. le pide a Delcy Rodríguez que entregue a Diosdado Cabello

Luego de que Maduro fuera capturado, en la opinión pública se sospechó que el siguiente objetivo iba a ser el ministro, teniendo en cuenta el poder que ha tenido en el régimen, especialmente el militar.

Lo cierto es que Cabello se mantiene en su cargo y siendo una de las figuras aún importantes.

¿Diosdado Cabello se despide?

En pocos meses, se cumplirán 13 años desde que comenzó su programa semanal en televisión, llamado Con el Mazo Dando. Aunque no descartó que el final pueda estar cerca y, entre líneas, se ha interpretado que en realidad es una posible despedida.

El ministro recordó la canción de salsa de Héctor Lavoe titulada ‘Todo tiene su final’: “Todo lo que empieza, termina; pero bueno, en febrero cumplimos 13 años (…) A esta gente le va a dar una depresión muy arrecha el día que yo me vaya, una tristeza muy fuerte”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

África

Human Rights Watch advierte que colombianos estarían siendo reclutados para cometer atrocidades en Sudán

Venezuela

Destituyen a director de cárcel en Venezuela en la que los presos se amotinaron para denunciar torturas

Estados Unidos

Congresista de EE. UU. le pide a Delcy Rodríguez que entregue a Diosdado Cabello

Otras Noticias

Bogotá

Convirtieron el espacio bajo un puente en parqueadero para motos en Bogotá

Desde el Concejo, pidieron una intervención urgente de la Secretaría de Movilidad en la zona.

Secretaria de Movilidad

Trámite de matrícula de vehículo en Bogotá será más rápido con este nuevo cambio

Los conductores de la capital se verán beneficiados con esta ayuda.

Artistas

¿Luisa Fernanda W está embarazada? ¡Se realizó una prueba y esto reveló!

Fútbol internacional

El fútbol está de luto: murió reconocido exjugador de selección

Enfermedades

Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central