Trámite de matrícula de vehículo en Bogotá será más rápido con este nuevo cambio

Comprar un carro o una moto en Bogotá es un logro emocionante, pero el papeleo posterior suele transformarse en un dolor de cabeza para muchos ciudadanos. Uno de los pasos que más dudas y demoras genera es la gestión del impuesto vehicular: ¿Cómo se liquida? ¿Dónde se paga? ¿Qué pasa si me equivoco en el cálculo?

Para acabar con estas dudas y agilizar los tiempos de espera, la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá implementó un nuevo beneficio clave que promete transformar la experiencia de los conductores en la capital, permitiendo resolver la liquidación del impuesto directamente durante el trámite de matrícula.

Así funciona el nuevo beneficio en la Ventanilla Única de Servicios

El proceso fue diseñado para completarse en un solo lugar y sin necesidad de acudir a intermediarios o plataformas externas. Si vas a matricular tu vehículo, el paso a paso ahora es el siguiente:

Te acercas a una de las 19 sedes presenciales de la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá.

Al momento de ser atendido, puedes solicitarle al analista que realice la liquidación del impuesto vehicular de tu vehículo nuevo.

El funcionario realiza el cálculo en el sistema de manera rápida y sin enredos.

Con el recibo generado, puedes dirigirte a las taquillas del banco ubicadas dentro de la misma sede para efectuar el pago.

Con esta integración, la ciudad busca mitigar los errores digitales en las liquidaciones independientes y reducir los desplazamientos innecesarios por la ciudad.

¿Qué más se necesita para matricular un vehículo en Bogotá?

Recuerde que, además de aprovechar este nuevo beneficio para el impuesto, para que la matrícula de su vehículo sea exitosa debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Estar inscrito activamente en el RUNT. Contar con el SOAT vigente y cargado en el sistema. El propietario debe estar a paz y salvo por concepto de multas de tránsito. Presentar las improntas del vehículo (motor, chasis, serie o VIN). Factura de compra, declaración de importación (si aplica) y el formulario de solicitud debidamente diligenciado. No permita que el papeleo frene sus ganas de estrenar.

La Ventanilla Única de Servicios se consolida como el mejor aliado de la movilidad en Bogotá, demostrando que los trámites públicos también pueden ser ágiles, claros y modernos.