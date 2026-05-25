VIDEO muestra el momento en que habrían herido a ‘Chalá’, disidente detrás del asesinato de Mateo Pérez

Las disidencias habrían hecho una distracción para que el cabecilla huyera con éxito en medio de operaciones militares.

Hace algunas semanas, hizo eco a nivel nacional el nombre de alias Chalá, el cabecilla de las disidencias de las Farc que presuntamente estuvo detrás del asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia.

Disidencias son responsables del asesinato del periodista

Pérez, de 25 años, estuvo en zona rural de Briceño el martes 5 de mayo. En su comunidad había ganado reconocimiento por fundar el medio El Confidente de Yarumal.

Aquel día, viajó para cubrir un consejo de seguridad, pero con el paso de las horas se dejó de tener información acerca de su paradero. Las autoridades manejaron la hipótesis de que el Frente 36 de las disidencias de las Farc estuviese detrás.

El cuerpo fue hallado y entregado a Medicina Legal, de acuerdo con la información revelada por la Defensoría del Pueblo. Hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura.

Recompensa por el cabecilla: $ 500 millones

En los últimos días, se supo que hubo una operación militar en la que ‘Chalá’ habría resultado herido. Un video obtenido por inteligencia militar mostraría el momento exacto de este hecho.

Las imágenes habrían sido grabadas por los cómplices de las disidencias y exponen cuando estaban cubriendo al cabecilla durante la huida. ’Chalá’ logró escapar en una motocicleta junto a alias Macho Viejo, otro líder.

“No los podemos recuperar a raíz de que la estructura, con la población instrumentalizada, recoge a estos bandidos del sector de la operación y no permite que las tropas lleguen al punto”, sostuvo el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López.

Las operaciones en la zona se siguen llevando a cabo en búsqueda de dar con los cabecillas, ya sea vivos o muertos. Los disidentes ejecutaron maniobras de distracción para lograr el escape.