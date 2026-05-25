Dejó a su hijo en un jardín de Bogotá, se lo entregaron con la pierna rota y no ha podido agendar sus terapias

Desde que dejó a su hijo en un jardín infantil, que tiene convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la localidad de Bosa, Dayana Miranda ha vivido un viacrucis.

El menor, sin una explicación creíble, sufrió una fractura en la pierna izquierda, que lo ha tenido en cama los últimos tres meses y en riesgo de padecer una limitación física permanente.

Según comentó en diálogo con Noticias RCN, un día, luego de dejarlo en el jardín, el personal docente comenzó a llamarla, para que lo recogiera, argumentando que no paraba de llorar.

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Los médicos advierten que la explicación de las profesoras nada tiene que ver con la fractura

En uno de los mensajes que recibió en febrero, la profesora del menor, identificada como Martha, sugiere que: “Se le durmieron las piernas y al pararse de la silla no se sostuvo y cayó de rodillas. Cuando lo fui a levantar empezó a llorar. Dios santo, espero que no sea nada grave”.

Una explicación que, según los médicos que atendieron al menor de dos años, nada tiene que ver con la fractura, que requiere de un impacto mucho mayor.

“Me mostraron la radiografía y el huesito de mi hijo estaba en dos. El huesito que se le fracturó en la pierna izquierda puede crecer más que el otro, el de la pierna derecha”, lamentó Dayana, mientras es testigo de los dolores e incomodidad a la que se enfrenta su hijo.

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El menor tampoco ha logrado acceder a las terapias que necesita:

En conversaciones con este noticiero, la madre del menor describió la situación como frustrante: “No poderlo ayudar, no poder hacer nada por él”.

Y es que, a pesar de renunciar a su trabajo para acompañar al bebé en su recuperación, no ha podido conseguir las terapias que necesita para contrarrestar los efectos adversos de la fractura y el jardín sigue operando en total normalidad, pese a su denuncia; por lo que pide ayuda urgente del distrito.