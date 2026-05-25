CANAL RCN
Colombia Video

Dejó a su hijo en un jardín de Bogotá, se lo entregaron con la pierna rota y no ha podido agendar sus terapias

Al preguntarle a la profesora, respondió que al menor se le habrían dormido las piernas y se cayó de la silla cuando intentó levantarse.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde que dejó a su hijo en un jardín infantil, que tiene convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la localidad de Bosa, Dayana Miranda ha vivido un viacrucis.

El menor, sin una explicación creíble, sufrió una fractura en la pierna izquierda, que lo ha tenido en cama los últimos tres meses y en riesgo de padecer una limitación física permanente.

Según comentó en diálogo con Noticias RCN, un día, luego de dejarlo en el jardín, el personal docente comenzó a llamarla, para que lo recogiera, argumentando que no paraba de llorar.

Colegios en Soledad cancelaron clases presenciales por amenazas en redes sociales
RELACIONADO

Colegios en Soledad cancelaron clases presenciales por amenazas en redes sociales

Los médicos advierten que la explicación de las profesoras nada tiene que ver con la fractura

En uno de los mensajes que recibió en febrero, la profesora del menor, identificada como Martha, sugiere que: “Se le durmieron las piernas y al pararse de la silla no se sostuvo y cayó de rodillas. Cuando lo fui a levantar empezó a llorar. Dios santo, espero que no sea nada grave”.

Una explicación que, según los médicos que atendieron al menor de dos años, nada tiene que ver con la fractura, que requiere de un impacto mucho mayor.

“Me mostraron la radiografía y el huesito de mi hijo estaba en dos. El huesito que se le fracturó en la pierna izquierda puede crecer más que el otro, el de la pierna derecha”, lamentó Dayana, mientras es testigo de los dolores e incomodidad a la que se enfrenta su hijo.

Pelea filmada en colegio de Quibdó enciende una alarma por hechos de violencia entre los estudiantes
RELACIONADO

Pelea filmada en colegio de Quibdó enciende una alarma por hechos de violencia entre los estudiantes

El menor tampoco ha logrado acceder a las terapias que necesita:

En conversaciones con este noticiero, la madre del menor describió la situación como frustrante: “No poderlo ayudar, no poder hacer nada por él”.

Y es que, a pesar de renunciar a su trabajo para acompañar al bebé en su recuperación, no ha podido conseguir las terapias que necesita para contrarrestar los efectos adversos de la fractura y el jardín sigue operando en total normalidad, pese a su denuncia; por lo que pide ayuda urgente del distrito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Familia de mujer asesinada en Bosa cuestiona preacuerdo de sicario con la Fiscalía

Gustavo Petro

¿Gustavo Petro puede ser rector de la Universidad Externado luego de acabar la Presidencia?

Colombianos en el exterior

Colombianos en el exterior se habrían quedado sin votar tras hacer fila de tres a cuatro horas

Otras Noticias

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 25 de mayo de 2026

¡Los últimos ganadores ya pueden celebrar tras el sorteo del Super Astro Luna de este 25 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Artistas

¿Luisa Fernanda W está embarazada? ¡Se realizó una prueba y esto reveló!

La creadora de contenido ya le dijo el resultado a sus seguidores. ¿Cuál fue?

Fútbol internacional

El fútbol está de luto: murió reconocido exjugador de selección

Venezuela

Destituyen a director de cárcel en Venezuela en la que los presos se amotinaron para denunciar torturas

Enfermedades

Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central