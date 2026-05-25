Convirtieron el espacio bajo un puente en parqueadero para motos en Bogotá

El concejal de Bogotá por la coalición del Nuevo Liberalismo y En Marcha, Juan David Quintero, advirtió, a través de sus redes sociales, que un ciudadano habría instalado, bajo un puente, un parqueadero improvisado para motos.

“¡Ahora los moteros creen que el espacio público es para colocar parqueaderos improvisados! Pido urgente una intervención a este punto lleno de ¡DESCARADOS!”, alertó, solicitando a la Secretaría de Movilidad que intervenga de manera urgente.

En la grabación, compartida también por portales de denuncia, se ve un letrero que anuncia “Parqueadero para motos”, junto a un número de WhatsApp que, se cree, sería el de la persona a cargo.

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La situación ya fue expuesta ante el Concejo de la ciudad:

De acuerdo con el cabildante Quintero, la situación ya fue expuesta en el Concejo de Bogotá y es de conocimiento de las autoridades.

Y sugirió que “con estos videos muy pronto se podrá imponer una MULTA, luego que nuestro proyecto de acuerdo sea sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán”.

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¿Denunciar las motos mal parqueadas a través de internet?

Se refiere al proyecto de acuerdo que presentó en el Concejo y que fue aprobado en primer debate, para “prevenir y mitigar el mal parqueo como problema de seguridad vial”.

De ser aprobado en segundo y último debate y sancionado por el alcalde, Carlos Fernando Galán, se integrarán a un mismo sistema las cámaras de seguridad de los centros comerciales y las denuncias realizadas en línea por los ciudadanos, para exponer a los conductores de moto que cometan infracciones, como el mal parqueo en la ciudad.

“El proyecto", según se lee en el sitio web del Concejo, “plantea un modelo colaborativo en el que ciudadanos se convierten en aliados estratégicos para el control del mal parqueo y otras infracciones. A través del uso de dispositivos móviles, con el fin de ampliar la capacidad de monitoreo en puntos críticos de la ciudad”.

En operativos realizados en 2026 se han impuesto más de 10.000 comparendos y se han realizado 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido. Además, Quintero señaló que “en Bogotá, el 54% de la congestión vehicular es producto de la afectación por mal parqueo, según estudios de la propia Alcaldía”.