Satena: nuevas rutas en Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Huila y Caquetá

A partir de este 23 de septiembre, funcionarán en el país nueve rutas nuevas ofrecidas por la aerolínea Satena que buscan mejorar la conectividad en el occidente de Colombia. Serán vuelos regionales que entrarán en operación en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá y Huila.

Las ciudades que se verán beneficiadas con la inclusión de estas nuevas rutas serán: Condoto, Bahía Solano y Nuquí en Chocó; Timbiquí, Popayán y Guapi en Cauca; Neiva y Pitalito en Huila; San Vicente del Caguán en Caquetá y Cali en el Valle del Cauca.

Rutas que comenzarán a operar en Satena y fechas de inicio

Desde el 23 de septiembre

● Cali-Timbiquí: Lunes, miércoles y viernes: 6:10 am

● Timbiquí-Cali: Lunes, miércoles y viernes: 11:30 am

● Timbiquí-Popayán: Lunes, miércoles y viernes: 7:20 am

● Popayán-Timbiquí: Lunes, miércoles y viernes: 10:30 am

● Popayán-Guapi: Lunes, miércoles y viernes: 8:20 am

● Guapi-Popayán: Lunes, miércoles y viernes: 9:25 am

● Cali-Neiva: Lunes: 3:30 pm, Miércoles y viernes: 12:50 pm

● Neiva-Cali: Lunes, miércoles y viernes: 4:50 pm

● Cali-Condoto: Lunes: 12:40 pm y Jueves: 8:00 am

● Condoto-Cali: Lunes: 2:05 pm y Jueves: 9:25 am

A partir del 24 de septiembre, se añadirán los siguientes vuelos:

● Cali-Bahía Solano: Martes: 7:00 am y Sábado: 8:00 am

● Bahía Solano-Cali: Martes: 8:35 am y Sábado: 09:35 am

● Cali-Nuquí: Martes: 10:10 am y Sábado: 3:10 pm

● Nuquí-Cali: Martes: 11:10 am y Sábado: 12:40 pm

● Cali-Pitalito: Martes: 1:10 pm y Jueves: 11:00 pm

● Pitalito-Cali: Martes: 2:45 pm y Jueves: 12:35 pm

25 de septiembre:

● Neiva-San Vicente del Caguán: Miércoles y Viernes 2:15 pm

● San Vicente del Caguán-Neiva: Miércoles y Viernes 3:25 pm

De acuerdo a lo informado por Satena, el costo de los tiquetes será desde $182.000 en la página web y desde $203.300 en puntos de venta presenciales. Adicionalmente, se informa que estos vuelos serán en aeronaves B-1900 con capacidad para 19 pasajeros.

El objetivo de estas nuevas rutas de Satena

El Viceministro de Turismo, Juan Manrique Camargo, destacó que “la conectividad aérea no solo impacta de manera directa el turismo; también beneficia otros factores claves de la economía como la inversión, el comercio, el empleo y el desarrollo social y cultural de los territorios”.

Entre tanto, el gerente general de Fontur, Álvaro Balcázar, agregó que “la meta es que colombianos y extranjeros conozcan los destinos nuevos y no tradicionales que están en el Pacífico".