Link para inscribirse al Banco de Talentos del nuevo Gobierno

Los colombianos que quieran trabajar en el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya pueden registrar su hoja de vida en el Banco Nacional de Talentos, una plataforma digital que promete seleccionar perfiles con base en el mérito y el apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Con el inicio del nuevo gobierno cada vez más cerca, miles de personas ya tienen la posibilidad de postular su perfil para futuras oportunidades laborales en entidades del Estado. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la apertura del Banco Nacional de Talentos, una plataforma que busca reunir hojas de vida de ciudadanos interesados en hacer parte de su administración.

La iniciativa comenzó a funcionar antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto y, según el mandatario electo, pretende cambiar la forma en que se conforman los equipos de trabajo del Gobierno, priorizando la experiencia, la formación y las competencias de los aspirantes por encima de las recomendaciones personales.

Para ello, el sistema utilizará herramientas de inteligencia artificial que ayudarán a clasificar los perfiles y facilitarán la búsqueda de candidatos para ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos.

¿Cuál es el link para inscribirse al Banco de Talentos?

Las personas interesadas pueden realizar el registro ingresando al portal oficial:

Una vez dentro de la página, deberán seleccionar la opción "Quiero registrarme" y completar el proceso solicitado por la plataforma.

El registro consta de cinco etapas:

Diligenciar la información personal.

Cargar la hoja de vida en formato PDF o Word.

Registrar la experiencia laboral.

Ingresar la formación académica.

Autorizar el tratamiento de los datos personales y finalizar la inscripción.

El trámite es completamente virtual y puede realizarse desde cualquier lugar del país o desde el exterior.

¿Quiénes podrán participar en el Banco de Talentos?

El Banco Nacional de Talentos recibirá perfiles de profesionales, tecnólogos, técnicos y bachilleres, así como de colombianos que actualmente viven fuera del país y quieran regresar para trabajar en el sector público.

De acuerdo con el Gobierno electo, durante esta primera etapa no se están ofreciendo cargos específicos. El objetivo es construir una base de datos con perfiles que posteriormente podrá ser consultada por las diferentes entidades estatales cuando adelanten procesos de vinculación de personal.

Los candidatos serán evaluados teniendo en cuenta aspectos como su formación académica, experiencia, habilidades y competencias, de acuerdo con las necesidades de cada institución.

Con esta estrategia, el Gobierno entrante busca comenzar la conformación de su talento humano incluso antes de asumir oficialmente el poder.

La expectativa es que la plataforma reúna miles de hojas de vida durante las próximas semanas y se convierta en el principal punto de partida para futuras convocatorias laborales dentro de la administración pública.