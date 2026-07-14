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VIDEO del momento exacto del feminicidio de Mayerly Olaya a manos del compañero que la acosaba

El agresor habría perseguido por meses a la víctima, quien rechazó tener una relación sentimental con él.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
07:52 p. m.
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Un aterrador feminicidio se registró en un centro comercial de Soacha, Cundinamarca, en una tienda de artículos para el hogar.

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La víctima, identificada como Mayerly Olaya, fue asesinada en su lugar de trabajo por un hombre que habría trabajado con ella y que presuntamente la acosó durante meses tras negarse a tener una relación sentimental con él.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que el señalado feminicida la ubica en uno de los pasillos, la aborda y la ataca sin piedad, delante de los clientes del establecimiento.

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Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Soacha, donde la mujer trabajaba. Según las primeras versiones del caso, el agresor habría mantenido un patrón de acoso prolongado contra la víctima, quien rechazó sus pretensiones sentimentales en múltiples ocasiones.

El día del feminicidio, el hombre ingresó a la tienda y buscó a la mujer, se le acercó y la atacó sin escrúpulos con un cuchillo en presencia de otros empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

Testigos que se encontraban a escasos metros de la víctima intentaron intervenir para auxiliarla. Las imágenes muestran a un hombre que toma una especie de tubo de plástico blanco y golpea al agresor para que la soltara.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los equipos médicos intentaron salvarle la vida. Lamentablemente, la mujer falleció a causa de las heridas recibidas.

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El feminicida se declaró inocente del feminicidio de Mayerly Olaya

El agresor fue capturado en el lugar de los hechos. Posteriormente, la Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado, delito que el señalado asesino negó durante la audiencia.

Sin embargo, un juez de control de garantías determinó enviar al hombre a prisión mientras avanza el proceso judicial. La medida de aseguramiento se impuso considerando la gravedad de los hechos, las evidencias recopiladas y el riesgo que representa el acusado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del crimen y recopilar las pruebas necesarias que sustenten el proceso penal. El caso permanece bajo seguimiento judicial mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes.

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