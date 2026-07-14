EE.UU. suspende controles migratorios en carretera tras la muerte de Joan Sebastián Durán a manos del ICE

El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE), luego de que dos personas murieran abatidas a tiros por agentes en distintos operativos.

La decisión fue adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según reportaron The New York Times y The Washington Post.

La medida se conoció un día después de la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, en Biddeford, Maine.

El joven trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años. De acuerdo con ICE, el agente disparó porque “el vehículo intentó huir del lugar” y temía por la seguridad pública. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un “asesinato”.

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Dos muertes en una semana

El caso de Durán Guerrero se suma al de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano abatido la semana pasada en el barrio Magnolia Park, en Houston, Texas, cuando conducía hacia su trabajo. En ambos episodios, el DHS sostuvo que las víctimas intentaban escapar de una detención, aunque testigos han cuestionado esa versión.

Las muertes han desatado críticas de organizaciones de derechos humanos y asociaciones de migrantes, que advierten sobre un patrón de uso excesivo de la fuerza en operativos de control migratorio.

Reacción de Colombia y seguimiento diplomático

La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó sus condolencias a la familia de Durán Guerrero y confirmó que brinda asistencia consular.

En un comunicado oficial, señaló que mantiene contacto con las autoridades estadounidenses y que solicitó información al DHS sobre las circunstancias del caso. “La Embajada continuará siguiendo de cerca la investigación”, indicó el pronunciamiento emitido en Washington el 13 de julio.

El gobierno de Gustavo Petro indicó que espera resultados de las indagaciones y ha pedido que se esclarezcan las responsabilidades de los agentes involucrados. Mientras tanto, el DHS anunció que los operativos en carretera permanecerán suspendidos hasta nueva orden.