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"Se escuchaban ráfagas de ametralladora": testimonios de terror tras secuestro del ELN en la vía Quibdó–Medellín

En la capital chocoana, algunos de los afectados describieron cómo fueron intimidados y retenidos en plena madrugada.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
07:59 p. m.
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Las 45 personas que fueron secuestradas por el Frente Manuel Hernández ‘El Boche’ del ELN en la vía que conecta Quibdó con Medellín relataron las horas de angustia que vivieron antes de ser rescatadas por la Brigada 15 del Ejército Nacional.

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En la capital chocoana, algunos de los afectados describieron cómo fueron intimidados y retenidos en plena madrugada.

“Ellos paran el vehículo, vienen armados”

Uno de los pasajeros recordó que el grupo armado llegó alrededor de las 3 de la mañana: “Ellos paran el vehículo, vienen armados con fusiles, cuatro personas aproximadamente, intimidan al conductor, hacen que atraviesen el bus, le disparan a las llantas de atrás”.

Los secuestrados permanecieron dentro del bus por miedo a represalias. “Siempre fue dentro del bus, no solamente por las indicaciones y las órdenes que dieron los guerrilleros, sino también por protección, porque se escuchaban ráfagas de ametralladora, de fusil en la distancia”, relató otro de los rescatados.

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Rescate en medio de enfrentamientos

La operación militar permitió liberar a las víctimas, aunque dejó como saldo el asesinato de dos soldados, identificados como Ducuara y Vallejo, tras la activación de explosivos en la vía. “Nos informaron que íbamos a ser helicoportados y nos dieron las instrucciones”, agregó uno de los sobrevivientes sobre el procedimiento de evacuación.

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El Ejército Nacional confirmó que continuará con las operaciones en la zona para garantizar la seguridad en el corredor vial y enfrentar la presencia del grupo armado.

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