Novia de James Rodríguez hizo inesperadas confesiones sobre su romance

Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, habló por primera vez con profundidad sobre su relación con el capitán de la Selección Colombia. En una entrevista con Soho, la modelo y empresaria reveló cómo inició el romance, explicó por qué mantienen su vida privada lejos de las redes sociales y respondió a las críticas que ambos reciben constantemente.

Luis Duque contó en entrevista cómo conoció al '10' de la Tricolor, por qué decidieron mantener su noviazgo lejos de la exposición mediática y cómo enfrentan las críticas que con frecuencia aparecen en redes sociales.

Duque aseguró que nunca ha sentido la necesidad de convertir su vida sentimental en un espectáculo y explicó que la discreción ha sido una decisión tomada por ambos desde el comienzo de la relación.

Yo no me escondo. No ando con una gorra y gafas de sol. Creo que si tengo el control de escoger qué se sube a las redes, o qué se cuenta, pues lo voy a hacer. No se trata de esconderse, sino de cuidarse, mencionó.

¿Cómo comenzó la relación entre Luisa Duque y James Rodríguez?

La empresaria reveló que conoció a James en 2023, antes de la Copa América de 2024, cuando coincidieron en un evento. Después de ese primer encuentro comenzaron a hablar con frecuencia hasta que el vínculo se transformó en un noviazgo.

Desde entonces han dividido su tiempo entre distintos países debido a la carrera deportiva del capitán colombiano. Esa dinámica la llevó incluso a continuar sus estudios universitarios de manera virtual para no interrumpir su formación mientras acompañaba al futbolista en sus compromisos profesionales.

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Pese a la atención que genera su noviazgo, Duque dejó claro que desea construir una carrera propia y que no quiere ser reconocida únicamente por ser la pareja de James Rodríguez.

¿Qué dijo Luisa Duque sobre las críticas en redes sociales?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la manera en que enfrenta los comentarios negativos que circulan en internet, especialmente aquellos dirigidos al volante colombiano.

La modelo explicó que procura no responder desde la confrontación y prefiere entender que muchas personas escriben desde la frustración o el anonimato.

La mejor forma es no ponerse a la defensiva, sino comprender que hay personas que no están viviendo un buen momento y por eso asumen esa posición de lanzar odio. Bloqueo a quien tenga que bloquear y no le doy mucha importancia al asunto", contó.

También respondió a quienes cuestionan la diferencia de edad entre ambos, de 12 años. Según contó, nunca ha considerado ese aspecto como un obstáculo y aseguró que esos comentarios no influyen en su relación.

Me río mucho de quienes me etiquetan y me subestiman por tener 23 años. Entiendo que no me conocen y simplemente paso la página. Nunca le he dado importancia a eso; soy un alma vieja y por eso me relaciono bien con la gente mayor. Los 12 años de diferencia no son un problema para mí, recalcó.not

Además, recordó que durante el Mundial 2026 James fue blanco de críticas por diferentes situaciones extradeportivas, incluida la polémica surgida durante la despedida de la Selección Colombia antes del viaje al torneo. Frente a esos episodios, afirmó que ambos han aprendido a proteger su tranquilidad y a no dejar que las redes sociales definan su vida personal.

Con estas declaraciones, Luisa Duque mostró una faceta poco conocida de su relación con el capitán de la Selección Colombia y dejó claro que, más allá de la fama que rodea a James Rodríguez, ambos han elegido construir su historia con la mayor privacidad posible.