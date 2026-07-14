Posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: qué sí es viable y qué no

La posibilidad de que la posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar se convierta en realidad sigue tomando fuerza mientras avanza la discusión sobre el lugar donde se realizará la ceremonia presidencial.

De acuerdo con la información revelada en El Termómetro Político de Noticias RCN, el escenario es considerado viable desde los puntos de vista jurídico y logístico, aunque persisten factores políticos que podrían influir en la decisión final.

¿Se puede hacer la posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar?

Jurídicamente sí sería posible que la posesión se realice en una guarnición militar, siempre que la correspondiente proposición sea aprobada por el Congreso de la República. Desde el punto de vista logístico, también existirían condiciones para desarrollar el evento en instalaciones militares que cuentan con la infraestructura necesaria y cercanía a aeropuertos para facilitar el desplazamiento de delegaciones nacionales e internacionales.

Entre las alternativas evaluadas aparece el cantón militar José Hilario López, sede de la Tercera División y de la Vigésima Novena Brigada en Popayán. También se analizan dos opciones en Cali: el cantón militar Pichincha, sede de la Tercera Brigada, y la Escuela Marco Fidel Suárez.

Otra posibilidad que surgió recientemente es la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada en el sur de Bogotá. Esta institución fue escenario del atentado del ELN en 2019, en el que murieron 22 jóvenes policías. La sede fue mencionada como una alternativa adicional dentro de las opciones que se estudian para la ceremonia de posesión.

¿Qué factores políticos influyen en la decisión sobre la posesión presidencial?

Además de los aspectos técnicos y jurídicos, el componente político también juega un papel importante. El presidente Gustavo Petro manifestó que no permitirá que la posesión de su sucesor se lleve a cabo en una unidad militar. No obstante, también se recordó que las instituciones tienen el deber de facilitar el proceso de posesión y no de impedirlo.

En ese contexto, el equipo del gobierno entrante ya habría sostenido conversaciones con varios oficiales de insignia, quienes expresaron su disposición para colaborar en caso de que finalmente la ceremonia se realice en una guarnición militar.