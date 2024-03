¿Se enreda más la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado? Esta es la nueva recusación

La reforma a la salud es el proyecto que actualmente centra la atención del Senado y hasta del mismo Congreso de la República.

Pese a que el proyecto sigue surtiendo su trámite en la Comisión Séptima de Senado, el articulado estaría virtualmente hundido, esto por cuenta de los votos mayoritarios que tiene la ponencia de archivo de la reforma a la salud.

Nueva recusación en la Comisión Séptima de Senado

En medio de esa coyuntura y en el intento de buscar salvar la discusión del articulado, el senador del partido Alianza Verde, Edwing Fabián Díaz, expresó su intención de presentar una ponencia alternativa, sin embargo, hasta el momento no ha sido radicada en la Comisión Séptima.

Tras haberse conocido la proyección del senador verde, el partido Salvación Nacional presentó una recusación en contra Díaz, por presuntamente haberse beneficiado de puestos en entidades del Gobierno Nacional.

“Como el resto de la bancada del partido Alianza Verde en el Congreso, el ministro lo tiene sobornado. Por eso se ha pedido desde Salvación Nacional que se proceda a su recusación y se le impida presentar un proyecto “alternativo” para acabar la salud de los colombianos”, aseguró Gómez en su cuenta de X.

En la recusación se hace énfasis en que Alianza Verde tiene evidente representatividad en entidades como el Sena y el Icetex.

“El partido Verde sigue en el doble juego: critica a Petro de día y recibe mermelada de noche”, expresó Gómez en su cuenta de X.

Estado de la reforma a la salud

Por ahora no ha ocurrido nada con la reforma a la salud en la Comisión Séptima, esto teniendo en cuenta que no han sido citados para comenzar el debate en el Legislativo. La presidenta de la Comisión, Martha Peralta Epieyú, no ha citado a los demás senadores.

La senadora del Pacto Histórico se pronunció a ese hecho y aseguró que la Comisión sí ha venido trabajando en los diferentes temas que le respectan.

"Se encuentra en curso la prórroga concedida a uno de los senadores para la presentación de su ponencia y varios grupos de ciudadanos aún están solicitando espacios para ser escuchados y que sus opiniones se tengan en cuenta en el marco del debate, razón por la cual no hemos citado a comisión aún, la ciudadanía debe ser escuchada", afirmó Peralta.

La congresista además reiteró que "siempre estaremos en la tarea y disposición de dialogar, de generar consensos y de dar todas las garantías para que el debate de la reforma a la salud se desarrolle con altura, respeto y de cara a la ciudadanía".