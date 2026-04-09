Se revelaron videos de la fiesta en cárcel de Itagüí con Nelson Velásquez: música, trago y comida

Se conocieron nuevos detalles de la polémica fiesta privada que se organizó al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí donde están recluidos varios de los más peligrosos delincuentes del Valle de Aburrá.

El punto de la controversia fue la presencia de Nelson Velásquez, uno de los cantantes de vallenato más reconocidos del país, quien se presentó en este recinto carcelario junto a su agrupación, una actividad que está completamente prohibida.

Según la denuncia de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, los reclusos habrían organizado una 'vaca' para llevar a cabo la fiesta, recogiendo unos 500 millones de pesos, de los cuales alrededor de 100 habrían sido para el pago del artista cesarense.

Los videos de la parranda vallenata con Nelson Velásquez

En videos conocidos por Noticias RCN, se evidenció cuando el cantante cantó varios de sus éxitos mientras interactuaba con su público, los reclusos de la cárcel, varios de ellos pertenecientes a la mesa de diálogos de paz urbana en Antioquia.

Además, se evidencia que en diferentes lugares del recinto había garrafas de aguardiente, varias botellas de whisky y comida de primera calidad como chicharrón premium, lo que ha aumentado las voces de rechazo con relación a lo sucedido.

Primeras medidas tras el escándalo en cárcel de Itagüí

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que este tipo de actividades no están autorizadas dentro de los establecimientos carcelarios. Como primera medida, se ordenó el retiro del director encargado del centro penitenciario, mientras avanzan las investigaciones internas para esclarecer responsabilidades.

El caso también fue abordado en una reunión interinstitucional realizada en el Palacio de Justicia, donde la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de indagaciones preliminares. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia expresó su rechazo frente a los hechos, señalando la necesidad de fortalecer la política carcelaria.

Uno de los puntos más sensibles del caso es que varios de los internos que habrían participado en la fiesta hacen parte de procesos de diálogo de paz urbana con el Gobierno. Tras el escándalo, voceros de la mesa instalada en Itagüí indicaron que estos hechos no corresponden a las garantías del proceso, por lo que se decidió suspender la agenda de conversaciones.

Desde el ámbito político, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que este tipo de situaciones ya habían sido denunciadas anteriormente y cuestionó la falta de control en los centros de reclusión.