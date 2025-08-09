CANAL RCN
Colombia

"Se voló": Faustino Asprilla estalló tras impactante accidente de camión con sus caballos

El exjugador vallecaucano se mostró muy enojado luego de un grave accidente de tránsito que involucró a sus caballos que iban rumbo a una exhibición.

El Tino Asprilla Caballos accidente
FOTO: @eltinoasprilla - IG

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
01:59 p. m.
Un grave accidente de tránsito se presentó el pasado 6 de septiembre en inmediaciones del terminal de transporte de Tuluá, donde un camión terminó volcado sobre la vía. En este vehículo, estaban siendo transportados los caballos del exjugador Faustino Asprilla.

El ídolo del fútbol colombiano llegó al lugar donde ocurrió el siniestro vial y se mostró molesto, cuestionando que el conductor del camión no se quedó para responder por los hechos, sino que presuntamente se subió en una motocicleta y huyó del lugar.

¿Qué dijo el 'Tino' Asprilla sobre el accidente?

Cuando Asprilla presenció lo sucedido, se le escucha decir indignado. "Mirá donde cayó este hijueputa, mirá de donde venía. Venía de allá… o sea, mire la velocidad tan hijueputa que mire donde se vino a voltear; se tenía que voltear antes… mire la velocidad, para voltearse acá".

Posteriormente, señaló que el conductor se fugó y no dio respuestas sobre lo sucedido. "¿Y sabe qué hizo ese carechimba? Se subió en una moto y se voló. Se acabó de ir y dejó esta mierda acá", añadió.

¿A dónde se dirigían los caballos del 'Tino' Asprilla?

De acuerdo a lo revelado por la Plataforma Alto, "los caballos iban rumbo a una feria y cabalgata en Tuluá, evento al que finalmente el 'Tino' no pudo asistir". Asimismo, cuestionaron que estas actividades no quedaron prohibidas en la ley 'No más olé', que restringe corridas de toros, corralejas, coleo y las peleas de gallos.

